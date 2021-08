BTS cancela finalmente su gira mundial Map of the Soul, pospuesta desde abril de 2020

Malas noticias para lxs ARMY. A pesar de todo el esfuerzo realizado por poder llevar a cabo el Map of the Soul Tour, finalmente no podrá ser. La gira que iba a llevar a BTS por todo el mundo tendrá que esperar a una nueva oportunidad, después de llevar en el limbo desde abril de 2020, cuando se iba a celebrar inicialmente, y sufrir aplazamientos constantes.

BigHit Music, sello discográfico de la banda de k-pop, ha emitido un comunicado informando de todas las novedades al respecto de la gira para evitar cualquier tipo de malentendido. "Nuestra empresa ha trabajado duro para retomar las preparaciones del Map of the Soul Tour de BTS, sabiendo que todos nuestros fans han estado esperando durante mucho tiempo para la gira", comienzan diciendo.

"Sin embargo, debido a las circunstancias cambiantes que están por encima de nuestro control, se ha vuelto difícil recuperar las actuaciones a la misma escala y en el mismo período de tiempo previamente planeados. Por tanto, debemos anunciar la cancelación del Map of the Soul Tour de BTS". Con estas palabras, BigHit confirmaba la peor de las noticias para todxs sus fans.

Casi año y medio esperando

Esta gira fue inicialmente anunciada en enero del año 2020, prevista para iniciarse en abril del mismo año en el Estadio Olímpico de Seúl, dentro de la capital surcoreana. Sin embargo, el avance del coronavirus ya obligó a un primer aplazamiento de todas las fechas programadas, entre las que se incluía un show en Barcelona como representación a nuestro país.

Para compensar estos obligados inconvenientes, se organizó en el pasado mes de octubre un doble concierto a través de internet bajo el nombre de BTS Map of the Soul ON:E y cuya asistencia (virtual) se acercó al millón de espectadores. ¡Todo un éxito a la altura de estos siete idols! Este espectáculo permitió a muchxs soñar con la ansiada gira mundial, pero finalmente se va a tener que quedar como un sueño, al menos por ahora.

"Una vez más, dejadnos ofreceros nuestras más sinceras disculpas a todxs lxs fans que han esperado a que se retomase el Map of the Soul Tour de BTS. Estamos trabajando para preparar una alternativa viable y un formato que pueda cumplir vuestras expectativas, y esperamos daros noticias actualizadas tan pronto como sea posible", concluye el comunicado oficial de BigHit Music.

Esperamos que las buenas noticias lleguen más pronto que tarde y que el ARMY sea compensado como se merece. ¡Ánimo!