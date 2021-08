Skrillex, Justin Bieber y Don Toliver traen una fusión de estilos en ‘Don't Go’: ¡mira el vídeo!

Cuando Skrillex y Justin Bieber se unen, solo podemos esperar un hit como ya ocurrió con Where Are Ü Now. Pero si además cuentan también con el talento del jóven rapero Don Toliver, el resultado puede ser una explosión musical.

Y así ha sido. Estos tres artistas se han unido en Don't Go, una canción en la que se escuchan diversos estilos musicales que hipnotizan a cualquiera que llegue a ella.

Ya adelantaron lo que se venía hace unos días, pero podemos asegurar que han superado las expectativas de todos sus fans. Esta fusión de pop, R&B y hip-hop se ha convertido en la banda sonora diaria de miles de personas que no se han querido perder su estreno.

En tan solo unas horas, su videoclip está a punto de superar el medio millón de reproducciones. Una cifra que estamos seguros que aumentará con el transcurso de los minutos. Pero, ¿qué nos cuentan Justin Bieber y Don Toliver en su colaboración con Skrillex? Tal y como indica el título del tema, piden a la chica de la que están enamorados que no los abandonen. Se deshacen en halagos y aseguran que ella es la que le da sentido a sus vidas. ¡Qué románticos!

El clip que acompaña a estos versos está protagonizado por estos tres artistas, que se mueven por diversos escenarios. Estas imágenes, acompañadas de la voz de Bieber y Don Toliver, consiguen mantener tus ojos bien pegados a la pantalla para así no perderte un solo segundo de sus 2:47 minutos de duración.

Como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que Bieber y Skrillex unen sus talentos en un proyecto musical. Ya lo hicieron en 2015 a través de Where Are Ü Now junto a Diplo. La canción llegó a los puestos más altos de las listas de Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Australia, entre otros.

Pero el canadiense quería seguir contando con el don del DJ, por lo que posteriormente contó con él en la producción de su álbum Purpose. Diplo también aceptó la invitación.

Ahora vuelven a la carga para cumplir el deseo de muchos de sus fans. Y es que cuando Skrillex y Justin Bieber se unen, se avecina un nuevo hit internacional. Y a ti, ¿te ha gustado?