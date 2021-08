26 curiosidades sobre Dua Lipa que tal vez no conocías

El 22 de agosto es un día marcado en rojo en el calendario por todxs lxs fans de Dua Lipa. Se trata de la fecha en la que la cantante se hace un año más mayor y sopla las velas. Lipa nació en el año 1995, por lo que cumple ya 26 años y desde LOS40 no podemos dejar de felicitarla.

Para celebrar una fecha tan señalada, te traemos 26 datos curiosos sobre su vida, su trayectoria y algunas de las composiciones con las que nos ha deleitado a lo largo de todo este tiempo. Una por cada año que ha cumplido hasta ahora, y que nos sirven también para desearle todo lo mejor. ¡Felicidades, Dua!

1. El verdadero nombre de Dua Lipa es... Dua Lipa. Sin nombres artísticos, ni contracciones, ni sobrenombres ocultos. Tampoco se llama en realidad Dolores Lipanela, como se ha asegurado en algún concurso de televisión, ni Dua 'Lupa', tal y como se ha dicho en más de una ocasión en la pequeña pantalla.

2. Significado de su nombre. Cuando sepas qué quiere decir 'Dua' en español seguro que no se te olvida nunca más, porque el nombre de la artista significa 'amor' en idioma albanés. Y es que por sus venas corre sangre tanto de ese país como de Kosovo, situados en la franja este del continente europeo.

3. Lugar de nacimiento. Dua Lipa nació en Londres, aunque hubiese llegado al mundo en Pristina (capital kosovar perteneciente entonces a Yugoslavia) de no ser por el estallido de la guerra de Bosnia años atrás, en 1992. Esta fue la causa por la que sus padres, un matrimonio albano-kosovar, llegaron a la capital británica en calidad de refugiados y se establecieron en ella desde entonces. La pequeña Dua llegaría 3 años después, en 1995.

4. Su padre. El primogénito de Dua lleva por nombre Dukagjin Lipa, y fue condicionante en la incursión de su hija en la música. Uno de los trabajos que consiguió a los pocos años de llegar a Londres fue como promotor de festivales musicales, unido a que él mismo era el líder de un grupo de rock en Kosovo llamado Oda.

5. Sus hermanos. Dua Lipa no es hija única ni mucho menos. Junto a ella conviven otras dos personas para las que, cómo no, se puede deducir su parentesco con Dua solo con verles la cara. Son sus dos hermanos: Rina, nacida en 2001, y Gjin, que llegó al mundo en 2005. Ambos poseen cuentas oficiales en Instagram, ¡y tienen casi tanto éxito como la mayor de ellxs!

6. Su madre. Para finalizar con la estirpe familiar de los Lipa, tenemos que hablar de Anesa Rexha. Especializada en turismo, la madre de Dua, Rina y Gjin utiliza públicamente el apellido con el que se conoce a toda su familia para que de paso no la confundan con otra gran artista de sangre albanesa, con la que comparte apellido: Bebe Rexha.

7. Las influencias musicales de Dua Lipa. Con un padre tan relacionado con la música como Dukagjin, resultaría muy díficil que la pequeña Dua no sintiese una mínima atracción por este arte desde el principio. Pero además de las canciones de su grupo, él también acostumbraba a tocar en casa los éxitos de artistas y bandas como Bob Dylan o David Bowie, que a buen seguro han influenciado a la artista en su carrera. ¡Así es imposible resistirse!

8. Nelly Furtado. Aunque si hay un nombre en la música que marcó para siempre a Lipa, ese es el de la artista canadiense. Whoa, Nelly! fue el debut de Furtado en el año 2000, con 21 años de edad, y también el primer disco que Dua tuvo entre sus manos contando con tan solo 5 añitos.

9. Sus inicios haciendo música. Dua seguía siendo una niña cuando decidió empezar a aprender sobre música en serio. El primero de estos contactos se produjo en su colegio, donde tuvo la oportunidad de tocar el violonchelo, aunque se encontró con un serio contratiempo: su pequeño cuerpo no podía soportar el peso del instrumento en el trayecto entre clase y casa.

10. El coro. Pero no se rindió y siguió intentándolo. Su siguiente objetivo fue el coro de ese mismo colegio, para el que audicionó con la intención de entrar en él. No hubo suerte: Dua Lipa no fue admitida por no llegar a las notas musicales requeridas. ¿Qué pensará actualmente la persona que tomó esta decisión sobre ella?

11. La Escuela Sylvia Young de Londres. Dua tenía muy claro que quería dedicarse a la música, así que ninguno de estos episodios sirvieron para que tirase la toalla. Consciente de que necesitaba formación, se apuntó a la prestigiosa Escuela de Teatro Sylvia Young para recibir clases vocales y, ya de paso, callar más de una boca.

12. Mudanza a Pristina. Con 11 años, la joven se vio forzada a cambiar de país. Su familia decidió regresar a Kosovo tras finalizar definitivamente su conflicto con Serbia y proclamar la independencia de ese país.

13. El rap en su vida. Durante su estancia en la capital kosovar, tuvo especial contacto con una serie de raperos estadounidenses con los que trabajó su padre, de cara a realizar diversos shows en la ciudad. Entre ellos se encontraban nombres tan reputados como los de 50 Cent o Snoop Dogg.

14. Vuelta a Londres. Totalmente convencida sobre su futuro, Dua encontró la manera de regresar a la capital británica en busca de oportunidades en la música. Mientras toda su familia se quedó en Pristina, ella pudo volver al Reino Unido gracias a una joven conocida por sus padres y buena amiga de Lipa, que también se mudaba para estudiar.

15. Su trabajo como camarera. Al igual que cualquier persona que llega a un nuevo país en busca de un futuro prometedor, la joven tuvo primero que saber lo que es vivir a miles de kilómetros de sus padres. Para ello encontró un primer trabajo de camarera en el popular barrio londinense del Soho. ¿Te imaginas ser atendido por la mismísima Dua Lipa?

16. Breve trayectoria de modelo. Posteriormente, probó suerte como modelo en una agencia. Aunque su experiencia no fue la más satisfactoria: abandonó esta aspiración al poco tiempo, después de que le obligasen a perder peso para desfilar con ellos.

17. Su debut en la música. A pesar de este suceso, su faceta modelística nos dejó la primera aparición pública de Dua Lipa como cantante, tras participar en un anuncio televisivo del programa The X Factor en 2013. Previamente, ya había hecho sus primeras interpretaciones al abrirse un canal de YouTube y versionar en forma de cover algunas canciones de Christina Aguilera o Alicia Keys.

18. La primera canción. El que fue años después uno de los sencillos más destacados de su disco debut, en realidad permaneció 3 años en la nevera. Hotter than hell fue compuesta en 2013 y ya entonces llamó la atención de las compañías discográficas, aunque hubo que esperar hasta 2016 para que pudiésemos escucharla, ya con Dua Lipa preparando su debut al completo.

19. El 'dance-crying'. A través de canciones que resultaron ser todo un éxito como Be the one, Dua bautizó su música con un término que también abanderaron otrxs artistas: 'dance-crying'. Se trata de esas canciones bailables y con ritmo, pero que esconden historias no tan alegres. Composiciones perfectas para ahogar todas las penas.

20. El beso escondido. Blow your mind (Mwah) fue otro de los sencillos de su primer disco, llamado igual que ella. En él se rebela contra esas personas que adquieren una actitud obsesiva ("si no te gusta la forma en que hablo, ¿por qué estoy en tu mente?") y se despide de ellas con un beso. Algo que fue una ocurrencia repentina de Lipa, sin tener nada que ver con la temática de la canción, pero que le gustó al oírla incorporada a ella. ¡Muak!

21. Su gran éxito mundial y Little Mix. En el verano de 2017 apareció la canción que cambiaría por completo la vida de Dua Lipa y su trayectoria musical. New rules se convirtió en un himno feminista de los que marcan a toda una generación y ni ella misma se podía creer los números que había hecho con él. Pero a punto estuvo de no ser así: la cantante Emily Warren y Caroline Ailin, compositoras de la canción, la pensaron originalmente para Little Mix y cambiaron después de idea al descubrir a Dua.

22. Nuevas reglas en las listas. También con New rules consiguió ser la primera solista femenina en alcanzar el número 1 en el Reino Unido desde finales de 2015, cuando lo obtuvo Adele con Hello. Algo que a día de hoy nos parecería impensable por el enorme tiempo entre ambas canciones (casi dos años), pero que deja claro que llegó para cambiarlo todo, como dice en la misma canción. Por supuesto, en LOS40 también consiguió ser número 1 con ella.

23. El trabajo con Calvin Harris. La cantante y el productor británico volvieron a estar en boca de todos en el año 2018 con su tema One Kiss, el primero en el que Dua viajaba musicalmente en el tiempo. Y la culpa de que ambos artistas se uniesen en esa canción fue de una fiesta en la que ambos coincidieron años atrás, en 2015, y que sirvió de trampolín para que Harris le presentase dos años después una canción para la que le pegaba su voz.

24. Las inspiraciones de Future Nostalgia... El éxito de ese One Kiss probablemente tenga buena parte de la culpa en la creación de Future Nostalgia, y es que a Dua le funcionó a la perfección la vuelta al sonido retro. Para su creación obtuvo inspiración de múltiples artistas y grupos de los 80 y 90, como no podía ser de otra forma, y entre los que se encontraban Kylie Minogue, Madonna, Blondie o Gwen Stefani entre otrxs.

25. ...Y las colaboraciones con sus ídolos. El álbum llamó la atención de algunas de esas artistas, y gracias a él Dua pudo cumplir su sueño de trabajar con ellas. La mismísima Madonna aparece en la 'edición Moonlight' de su éxito Levitating, junto a su tocaya artística The Blessed Madonna, mientras que Kylie se apuntó a crear el tema Real Groove, dentro de un concierto virtual organizado por Lipa y llamado Studio 2054.

26. Una artista solidaria. Para cerrar esta recopilación de curiosidades, hay que hablar de la fundación que Dua regenta con sus dos padres. Sunny Hill Foundation tiene como objetivo la potenciación de la cultura entre la sociedad kosovar, así como su ayuda en los casos más extremos y de verdadera necesidad. Un gran gesto que demuestra que el poder de la fama también puede utilizarse con fines benéficos.