Dicen algunas que los buenos pensamientos atraerán buenos pensamientos y que los malos, no traerán más que malas cosas. Lola Índigo, que de bruja tiene algo, lo tiene claro y tal vez por eso, ha decidido comenzar la semana con un mensaje de lo más motivador.

Se ha metido en la bañera, con mucha espuma y ha recurrido a algunas mariposillas para regalarnos algunas palabras que a más de uno le harán pensar sobre la mejor manera de empezar el día.

“La vida es increíble mi gente, reparte amor, come rico, di lo que piensas, cuida a tu gente, sé valiente y no dejes q nada ni nadie te joda la vibra, un besito os k mucho gracias x estar ahí 🦋✨”, compartía con todos. ¿Qué? ¿Para animarse o no?

Aunque como siempre en redes sociales siempre hay alguna nota discordante que no está de acuerdo con lo compartido. “Cuando nadas en dinero, todo es hermoso... lamentablemente no para todos es igual, en tu mundo, ni sabes las dificultades que pasan mucha gente😮”, le echaban en cara.

De gira

Al margen de este tipo de comentarios, lo que está claro que las palabras de Lola Índigo son las palabras de alguien que está feliz, y eso que hace quince días Lola Índigo les dijo adiós a las vacaciones con uno de sus espectaculares posados en bikini. “🌱 se acaban las vacaciones :( pero mañana os veo en Cadizzzz :) con un montónnn de sorpresas 🦥 a q ciudad del tour La Niña nos venís a ver?”, preguntaba.

Y ese debe ser uno de los motivos de felicidad de la cantante que ha vuelto a los escenarios. Este fin de semana la hemos podido ver de concierto en Vitoria y Bilbao. Y se queda por el norte porque tiene conciertos previstos el 25 en A Coruña y el 28 en Logroño.

La cantante está llevando su puesta en escena rosa por toda España donde empezamos a recuperar poco a poco los conciertos con cultura segura.