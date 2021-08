Anabel Pantoja arranca la cuenta atrás para su boda y Omar Sánchez cuenta algunos detalles

“Compañerito, mío vamos juntos a bailar el viento… Ya queda poco para algo importante, pero que es un escalón más, que subimos. Ya me diste y me sigues dando cada día la medicina que tanto necesito. Parece que dios te hizo para encontrarme contigo, eres mi ángel 😇 Gracias por todo lo que tú y yo sabemos y por todo lo que nos queda por vivir. #cuentatrás #🏄🏿‍♂️🖤💃🏽👰🏽🤵🏽🏝”.

Con estas palabras Anabel Pantoja volvía a declarar su amor por Omar Sánchez, que está a punto de convertirse en su marido. Ya lo avisó ella cuando fue a Honduras a visitarle.

Hay fecha de boda, pero todavía no la han hecho pública. Se sabe que habrá una boda civil y luego una celebración con amigos y se baraja la posibilidad de que sea en La Graciosa. De momento, Anabel ya ha anunciado la cuenta atrás.

Invitados problemáticos

Omar Sánchez ha estado en El programa del verano hablando del asunto, pero sin meter la pata. No ha desvelado ninguno de los detalles que Anabel mantiene bajo llave. “Anabel es la que manda. Dense cuenta que yo estaba en la isla, llegó y me dijo que nos casábamos en septiembre”, recordaba sobre su poca implicación en los preparativos.

Lo que sí ha confirmado es que Alejandro Albalá, con el que hizo tan buenas migas en Supervivientes, no estará en la boda. “No va a ir, tiene que entender mi postura. Lo he conocido en la isla y es muy buen chico, pero lo primero es la familia. Y si van Isa y Asraf, no puede ir”, aseguraba.

“Es un amigo, nos cogimos mucho cariño en la isla, ahí se viven muchas cosas, pero lo primero es la familia”, añadía. Dejaba claro que Isa no lo había pedido, pero que todos entendían que Alejandro no tenía que estar.

Sobre el resto de invitados, sobre todo de la familia, no se ha pronunciado. Hay mucha expectación por saber si coincidirán Isabel Pantoja y sus hijos en la celebración. Aunque parece bastante improbable, nunca se sabe con esta familia.

“Nosotros hemos invitado a toda la familia y veremos qué es lo que pasa”, confirmaba Omar, “lo principal es que los invitados saben la fecha”.

Boda en la playa

Aunque los colaboradores han intentado sacarle más detalles de lo que será el enlace, no lo han conseguido. Lo más que han conseguido es una confirmación de lo mucho que les gusta la playa a los novios, lo que ha dado pie a pensar que la boda será en la arena.

Algo que, seguramente, le llevará al novio a recordar sus momentos en Supervivientes y sus vivencias en la playa. No ha dudado en asegurar que se arrepiente de su traición a sus compañeros en el caso de los pergaminos, aunque cree que debería haber robado más comida a sus compañeros.

“Al final del programa, esa actitud que tuve posiblemente me pasó factura para que me echaran. Un poquito la cabeza se me fue porque se filtró que Anabel iba a ir al principio del programa y no pudo ir porque se puso enferma y eso me rayó, ¿por qué no ha venido?”, justificaba su comportamiento.