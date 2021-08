Halsey se lleva a su pequeño al trabajo para darle el pecho y comparte la imagen más explícita

El pasado 14 de julio nació Ender Ridley Aydin, el primer hijo de Halsey fruto de su relación con Alev Aydin. “Gratitud. Para el nacimiento más ‘raro’ y eufórico. Impulsado por el amor”, escribía tras el nacimiento junto a la que se convirtió en su primera foto familiar pública.

Desde entonces ha compartido alguna que otra imagen del pequeño y, en varias ocasiones, para reivindicar la lactancia materna. La primera vez que la vimos estaba sentada en un parque y dejaba claro que es de la que piensan que se puede dar el pecho en cualquier lugar público.

Algo a lo que nos empezamos a acostumbrar, pero que hace unos años no era algo tan habitual. En ese intento por normalizar y visibilizar algunos aspectos de la maternidad, se ha conseguido que amamantar a un bebé no sea algo que haya que hacer a escondidas.

“Bienvenido a la jungla”, escribía junto a la nueva imagen que ha publicado amamantando a su hijo. En esta ocasión no está relajada sino en medio de un rodaje. Y es que ya está de vuelta al trabajo y el pequeño va con ella.

Próximo lanzamiento

Este viernes lanzará If I Can’t Have Love, I Want Power el álbum que han producido Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails y que está totalmente inspirado en su embarazo y su debut en la maternidad.

“Este álbum es un álbum conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto. Para mí era muy importante que la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses. La dicotomía de la Virgen y la Puta. La idea de que yo como ser sexual y mi cuerpo como recipiente y regalo para mi hijo son dos conceptos que pueden coexistir pacífica y poderosamente. Mi cuerpo ha pertenecido al mundo de muchas formas diferentes en los últimos años, y esta imagen es mi medio para recuperar mi autonomía y establecer mi orgullo y fuerza como fuerza vital para mi ser humano”, explicaba sobre la portada no exenta de polémica.

“Esta imagen de portada celebra los cuerpos de embarazadas y posparto como algo hermoso, digno de admiración. Tenemos un largo camino por recorrer para erradicar el estigma social en torno a los cuerpos y la lactancia. ¡Espero que esto pueda ser un paso en la dirección correcta!”, escribía en aquel momento.

Y en ese camino sigue, en la reivindicación de la lactancia. Además, el álbum llegará acompañado de un film en Imax que nos permitirá ver una historia ubicada en la Edad Media que contada a través de las nuevas canciones en una especie de videoclips.

“If I Can’t Have Love, I Want Power tiene una calificación R por desnudez gráfica, contenido sexual, violencia y lenguaje”, avisa.