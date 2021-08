Pentatonix versiona a BTS con su espectacular a capela: ‘Dynamite‘ y ‘Butter’, fundidas en una sola canción

Mundialmente conocidos por sus particulares covers a capella, Pentatonix no deja de sorprender con sus lanzamientos. En este caso, se trata de su espectacular versión de BTS, una de las bandas de K-Pop del momento.

El grupo estadounidense formado por Mitch Grassi, Scott Hoying, Kevin Olusola, Kirstin Maldonado y Matt Sallee se ha atrevido a llevar a su particular estilo la música de la formación coreana que tristemente acaba de cancelar su esperada gira mundial, Map of the Soul.

Al igual que en sus interpretaciones de temas tan famosos como Bohemian Rhapsody, Hallelujah o The Sound of Silence, las cinco voces de los integrantes de la formación son los únicos instrumentos que utilizan.

Y por si no era suficiente con versionar una canción de BTS, han hecho un mashed-up (mezcla de varias canciones en una sola) de dos de sus temas más famosos: Dynamite y Butter, su último hit. Puedes disfrutarlo a continuación:

[OFFICIAL VIDEO] Butter x Dynamite - Pentatonix

Los reyes de los covers

Pentatonix empezó su andadura musical gracias a su participación en el talent show The Sing-Off de la cadena NBC. Resultaron los ganadores de esa edición (2011) y los 200 mil dólares y contrato con Sony de premio les ayudaron a aumentar su éxito, el cual se vio recompensado con tres Grammy: Mejor arreglo, instrumental o a capela por Daft Punk en 2015, el mismo en 2016 por Dance of the Sugar Plum Fairy y Mejor actuación country a dúo o grupo por Jolene junto a Dolly Parton (2017).

Todos esos galardones llegaron con Avriel Kaplan en sus filas, uno de los miembros más queridos. Desde 2017, es Matt Sallee el cantante que ocupa su lugar en Pentatonix.

Ahora, además de esta versión de BTS, acaban de lanzar su álbum The Lucky Ones, cuya edición deluxe contiene una colaboración con otra banda coreana: Ateez, en la canción A Little Space.