Bombazo de Netflix: anuncia todas sus pelis del año, incluido lo nuevo de Leonardo DiCaprio o Sandra Bullock

El Community Manager de Netflix España se ha lucido en su última publicación. Y es que la cuenta de Twitter de dicha plataforma subió un mega hilo con todas las películas que estrenarán en lo que queda de 2021.

Entre los numerosos títulos destaca lo nuevo de actores tan icónicos como Leonardo DiCaprio o Sandra Bullock, ambos galardonados con el Oscar. El primero de ellos compartirá pantalla con la también ganadora de la estatuilla dorada Jennifer Lawrence. Será en Don’t Look Up (24 de diciembre), donde se pondrán en la piel de dos astrónomos que advierten a toda la humanidad de que un meteorito va a destruir la Tierra. Bullock, por su parte, intentará reinsertarse en la sociedad en The Unforgivable (10 de diciembre) tras salir de prisión. Había acabado en la cárcel después de haber sido sentenciada por un crimen violento.

También es digna de mención la precuela de Ejército de los muertos de Zack Snyder, Ejército de los ladrones, o Alerta Roja, en la cual veremos a Dwayne Johnson como un agente del FBI detrás de dos criminales muy conocidos: Gal Gadot y Ryan Reynolds. Será cuanto menos chocante ver a Wonder Woman haciendo de mala, ¿no? Más fácil lo tendremos con el actor del macarra Deadpool.

A continuación, el inmenso tuit que contiene un buen surtido de entretenimiento cinéfilo. O, si lo prefieres, más abajo tienes la lista con cada una de las pelis que llegarán los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Saca calendario, papel y boli que vamos a decirte TODAS las películas que van a llegar este año. Abrimos MEGA hilo 👇 — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) August 24, 2021

Septiembre

La fiesta del más allá - 2 de septiembre

Hermanos de sangre: Malcolm X & Muhammad Ali - 9 de septiembre

Kate - 10 de septiembre

Cuentos al caer la noche - 15 de septiembre

Schumacher - 15 de septiembre

Intrusion - 22 de septiembre

El Estornino - 24 de septiembre

Fuimos canciones - 29 de septiembre

No One Gets Out Alive - 29 de septiembre

Octubre

The Guilty - 1 de octubre

Diana: The Musical - 1 de octubre

Hay alguien en tu casa - 6 de octubre

Found - 20 de octubre

Fauces de la noche - 20 de octubre

Calle de la Humanidad, 8 - 20 de octubre

Ejército de los ladrones - 29 de octubre

Distancia de rescate - Octubre (día por confirmar)

Hypnotic - Octubre (día por confirmar)

Noviembre

Más dura será la caída - 3 de noviembre

¡Qué duro es el amor! - 5 de noviembre

A Cop Movie - 5 de noviembre

Passing - 10 de noviembre

Alerta Roja - 12 de noviembre

Tick, tick… BOOM! - 19 de noviembre

Magullada - 24 de noviembre

Peti Roja - 24 de noviembre

7 Prisoners - Noviembre (día por confirmar)

A Boy Called Christmas - Noviembre (día por confirmar)

A Castle for Christmas - Noviembre (día por confirmar)

Cambio de princesa 3 - Noviembre (día por confirmar)

Diciembre

El poder del perro - 1 de diciembre

Shaun The Sheep: The Flight Before Christmas - 13 de diciembre

The Unforgivable - 10 de diciembre

Fue la mano de Dios - 15 de diciembre

Don’t Look Up - 24 de diciembre

Back To The Outback - Diciembre (día por confirmar)

Mixtape - Diciembre (día por confirmar)

Single All The Way - Diciembre (día por confirmar)

Con esta variedad de títulos, será inevitable entretenerse con Netflix. Además, en lo que resta de agosto todavía queda mucha tela que cortar. Échale un vistazo a los estrenos y regresos que faltan por salir en este caluroso mes.