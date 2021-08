Dua Lipa celebra su 26º cumpleaños junto a su novio Anwar Hadid

El pasado domingo 22 de agosto sumó un patito más a su cuenta particular y sigue siendo una de las grandes artistas desde hace ya bastante tiempo. Dua Lipa cumplía 26 años y en LOS40.com quisimos aprovecharlo compartiendo 26 datos curiosos sobre ella que tal vez aún no sabías. Pero en lo personal, y como no podía ser de otra forma, ella también lo ha celebrado con la mejor de las compañías: la de su pareja Anwar Hadid.

La cantante y el modelo llevan ya 2 años manteniendo una relación, aunque a lo mejor aún no habías escuchado su nombre hasta ahora. Si es así, probablemente a ti también te haya parecido muy ilustre su apellido, y es que es el pequeño de un clan del que también forman parte Gigi y Bella Hadid. Por tanto, todo queda en familia. Aunque él y Dua llevan su relación de manera un tanto discreta, a veces tampoco pueden evitar compartir con el mundo los momentos más alegres que viven juntos.

El último de ellos es, cómo no, el cumple de la autora de Levitating. Dua Lipa ha soplado las velas junto a Anwar y de paso ha reafirmado su amor por el joven de ascendencia norteamericana, holandesa y palestina. En la sucesión de imágenes que ha compartido con sus seguidores a través de Instagram podemos ver también cómo ambos disfrutaban del campo en una bonita finca o a parte del equipo que acompaña habitualmente a Hadid tomando el sol con él.

26 años y en todo lo alto

El cumpleaños de Dua Lipa llega en un momento en el que la británica se sigue consagrando como una de las cantantes más importantes a nivel global. Su disco Future Nostalgia se coló de lleno entre los 3 álbumes más importantes en todo el mundo el pasado año 2020, y aún a día de hoy sigue siendo uno de los discos más escuchados en países como España.

Gracias a ese último trabajo de estudio, sus canciones han cruzado el charco y una de ellas en particular sigue siendo de lo más escuchado en Estados Unidos un año después de su lanzamiento como sencillo. Hablamos de Levitating, canción que remezcló junto al rapero DaBaby y que, en plena polémica por sus palabras homófobas, ha desaparecido del ránking elaborado semanalmente por Billboard para transformarla en la versión original solo con ella.

¡Por muchos más años disfrutando de la música de Dua Lipa! Y por supuesto, siempre en compañía de sus seres más queridxs, como Anwar Hadid.