Dua Lipa, horrorizada por los comentarios homófobos de DaBaby

Dua Lipa se ha mostrado "sorprendida y horrorizada" tras conocer la polémica que implica al rapero DaBaby con el que la cantante británica colaboró en el remix de Levitating. Y es que pese a que el estadounidense ha demostrado en sobradas ocasiones su talento para la música, eso no significa que puedas meter la pata hasta el fondo si abres la boca para soltar una barbaridad.

Todo sucedió durante el show que Jonathan Kirk (aka DaBaby) ofreció el fin de semana en Rolling Loud Miami. Sin saber explicar la razón ni el por qué, al rapero se le ocurrió dirigirse a los asistentes pidiéndoles que encendieran las luces de sus teléfonos "a los que se han presentado hoy aquí sin VIH, AIDS (sida) u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas; a las chicas a las que el coñ* les huele a agua; y a los chhicos que no chupan poll*s en los aparcamientos".

El escándalo desde entonces ha corrido como la pólvora por todo el mundo. Y lo peor no son solo sus indignantes palabras sino el hecho de que horas después se ha reafirmado en todo lo dicho y en su actitud: "Todo el mundo encendió la luz del móvil porque mis fans gays no tienen el puto sida, ellos se cuidan. No son drogatas de la calle. Mis fans gays tienen clase, negratas. Si no estuvisteis allí, cerrad la p*ta boca".

Como decía, la respuesta de cualquiera con dos dedos de frente no se ha hecho esperar. Una de ellas, Dua Lipa: "Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco en ellos a la persona con la que yo trabajé. Sé que mis fans saben lo que mi corazón siente y que yo apoyo al 100% a l comunidad LGBTQ. Necesitamos luchar juntos para acabar con el estigma y la ignorancia en torno al VIH / SIDA".

Ante el hecho de no existir ya una rectificación y que el rapero continúa manteniendo su postura defendia por otros artistas como T.I., lo que muchxs fans de la solista londinense le han pedido es un gesto tajante que deje claro que estos comentarios no tienen cabida.

Es por ello que las redes sociales se han llenado de peticiones de eliminar de las plataformas de streaming y de todos los sites el remix de Levitating en el que Dua Lipa colabora junto a DaBaby y que se ha convertido en uno de los mayores éxitos mundiales de los últimos años.