8 datos sobre Stephanie Cayo, la mujer de la que todos hablan

Este mes de agosto, Stephanie Cayo se ha convertido en una de las personas que más está dando que hablar a la prensa rosa. ¿La razón? La famosa peruana ha sido noticia en España por su relación con uno de nuestros actores más conocidos: nada más y nada menos que Maxi Iglesias.

La pareja se conoció durante el rodaje de Mochileros en Perú donde saltó las chispas. Este verano, su relación fue confirmada durante su estancia en el Festival de Málaga donde su química paseando por las calles de la famosa ciudad andaluza era palpable.

Aunque de momento ninguno de los dos ha confirmado que estén saliendo, las imágenes han hablado por sí solas. Además, el actor confirmó que su corazón “está ocupado” y que está viviendo uno de sus mejores momentos de su vida gracias a que se está rodeando de gente que le suma. “Estoy feliz”, ha dicho en el Festival Starlite.

Pero, ¿quién es Stephanie Cayo? En LOS40 para que conozcas a una de las actrices del momento te desvelamos 8 datos sobre ella. ¡Toma nota!

1. Edad y fecha de nacimiento

Stephanie Cayo nació el 8 de abril de 1988 en Lima (Perú). Por lo que a día de hoy cuenta con 33 primaveras. Desde bien joven ha estado trabajando como actriz. De hecho, su carrera empezó bien pequeña.

Cuando solo tenía 10 años, tras participar en varios anuncios publicitarios, debutó como actriz en la telenovela Travesuras del corazón.

2. Una estrella de telenovelas

Travesuras del corazón solo fue el comienzo de una carrera en alza. Luego llegaron otras telenovelas que la posicionaron como uno de los rostros más famosos de su país. Desde Besos robados hasta La marca del deseo, pasando por Doña Bella. En todas ellas, Stephanie era la protagonista.

Estas ficciones también fueron vistas en países como Colombia y Venezuela, haciendo que su rostro se hiciese conocido en todo Latinoamérica.

3. Tiene un disco

En 2011, como buena mocatriz que es, Stephanie se lanzó al mundo de la música. La joven, que entonces contaba con 23 años, sacó su primer disco Llegaré. Se trata de un álbum de 12 canciones donde ella se involucró en todas las letras.

Con baladas y rancheras con un toque pop, Stephanie demostró que tampoco se le daba nada mal esta faceta. De hecho, después lanzó otros sencillos como Let Me Go junto al DJ Bravvo o Fiorella junto a sus hermanos Bárbara y Macs.

Stephanie Cayo - El Alquimista (Video Oficial)

4. Hermanos famosos

Y este último punto nos lleva a hablar de su familia. Y es que Stephanie no es el único miembro de la familia famoso. ¡Ni mucho menos! La artista cuenta con tres hermanos que también gozan de fama.

Sus dos hermanas mayores, Barbara y Fiorella, gozan de bastante reconocimiento en Perú. Ambas, al igual que su hermana pequeña, son presentadoras, cantantes y actrices. Por su parte, Macs Cayo es empresario y no es tan conocido como sus hermanas.

5. Actualmente reside en Los Ángeles

En la actualidad, Stephanie vive en Los Ángeles. La actriz tiene su residencia allí, donde gestiona sus proyectos y trabajos.

De este modo, la actriz habla perfectamente inglés y tiene su propio agente en California. ¿La veremos en una película estadounidense próximamente?

6. Ha aparecido en Mask Singer

La actriz ha participado en la versión de Mask Singer de México. La actriz dio vida al Pez. La artista sorprendió a la audiencia cantando el tema Million Reasons de Lady Gaga.

Os dejamos por aquí la actuación porque de verdad, merece la pena verla:

Pez canta Million Reasons de Lady Gaga en ¿Quién Es La Máscara?

7. Se casó en 2018

En 2018, tras cuatro años de relación, Stephanie pasó por el altar con el estadounidense Chad Campbell. La pareja decidió divorciarse este mismo 2021. Eso sí, la actriz siempre tendrá un bonito recuerdo de él, tal y como escribió en una publicación: “Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años”,

8. Una amante de España

Este verano lo está pasando en España. La actriz ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes en distintos puntos del país. Desde Málaga hasta Madrid, pasando por Ibiza o Menorca.