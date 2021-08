Edurne tiene una excusa para su poca actividad en redes este verano, y no es Yanay

Este verano hemos podido seguir los pasos de Edurne con dificultad porque no ha estado tan activa en redes sociales como suele estarlo. Eso sí, no ha faltado el posado veraniego en bikini y las fotos que han conseguido derretirnos de su pequeña Yanay.

Alguno podría pensar que esta poca actividad en redes se puede deber a lo desbordada que puede sentirse una madre novata que dedica cada minuto de su tiempo a su bebé recién nacido. Pero no, esa no es su excusa.

Ella misma ha querido explicar por qué ha estado tan ausente: “Sé que este verano no he estado tan activa en redes como otros años… pero os puedo decir que he estado preparando una reedición de Catarsis hecha con mucho mucho amor!! Y que estoy MUY FELIZ!!! 🥰💖”.

Retomando la música

Parece que no ha estado solo centrada en su pequeña, ni siquiera ha estado de vacaciones total. No descansa y sigue muy centrada en su carrera musical. Le costó volver después de unos años centrada en otros proyectos más televisivos, pero ahora, está enfocada de nuevo en la música.

Catarsis ha sido un paso importante en su carrera y, por sus palabras, está claro que todavía le queda mucho recorrido. Su chico, David De Gea, tenía un emoji para definir lo que le parecen los planes de la cantante: “😍”.

Eso sí, de momento no ha dado más detalles de lo que ofrecerá esa reedición, pero ahora que los conciertos ya han vuelto a nuestras vidas, eso sí, siempre apostando por la cultura segura, ella tiene muchas ganas de retomar las cosas donde las dejó. Con ganas de canciones, de directo, y de seguir apostando por su pasión. Recordemos que fue así como la conocimos, cantando en Operación Triunfo.

Todo apunta a que en los próximos días nos irá dando detalles de este nuevo proyecto en el que esperamos que se incluya alguna nueva colaboración y alguna nueva canción que refleje esa felicidad de la que habla.