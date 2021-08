Britney Spears sobre lo que siente en Nueva York: “Algunos dirán que estoy loca por compartir esto”

Nueva York es una de esas ciudades que raro es el que no quiera visitarla por lo menos una vez en la vida. La conocemos casi a la perfección por lo mucho que la hemos visto en películas, series o videoclips. Pero siempre tendrá rincones y experiencias que ofrecernos que nos podrían dejar con la boca abierta.

A Britney Spears, la ciudad le tiene cautivada y, hay una cosa que le gusta especialmente y en la que muchos no habrán reparado seguro. “Siempre he sentido mucha curiosidad por las puertas ... especialmente por las puertas en la ciudad de Nueva York 🏙… la ciudad que nunca duerme 🌙💤🍎 !!!!”, explicaba en redes.

Una ciudad que conoce muy bien. “Viví allí durante un año y medio sola a los 23 ... pero nunca me sentí sola allí ... ¡¡¡Fue mágico!!!! Salí de la ciudad por trabajo y me fui por un tiempo, pero cuando volé de regreso ✈️ ... fue como una experiencia santa!!!! Lloré cuando aterricé ... había pasado demasiado tiempo ... esa era mi casa ... mi todo ... ¡¡¡No me di cuenta de cuánto lo extrañaba!!!!”, expresaba sobre lo que siente por esta ciudad.

Lo que sienten en Nueva York

Una puerta de Nueva York que ha compartido a través de una fotografía le ha llevado a una reflexión profunda. “Es curioso cómo lo que vemos es muy engañoso ... Las puertas para mí son la apariencia exterior ... nunca se sabe lo que hay realmente dentro ... eso es lo que hace que Nueva York sea tan genial ... hay puertas por todas partes y siempre está el misterio de lo que hay al otro lado!!!”, explicaba.

Y nos lanza una pregunta para que nosotros también reflexionemos: “¿Y si todos pasáramos por lo que sentimos… no por lo que vimos… qué tipo de puerta elegirías??? Mi corazón pertenecía a Nueva York y lo supe desde el momento en el que aterricé… De hecho, comencé a preguntarme si había una existencia santa de algo de lo que la mayoría no era consciente porque no entendía por qué casi me arrodillo cuando aterricé 😂”.

Sin duda, una visión de Nueva York en la que muchos no habrían reparado. “Algunos dirán que estoy loca por compartir esto, pero la mayoría lo dice de todos modos, así que 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!!!”, acababa compartiendo.