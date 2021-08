Gema Lopez no quería someterse al test de inteligencia en ‘Sálvame’, pero cede y ya conocemos su cociente

Esta semana Sálvame se ha propuesto conocer el cociente de inteligencia de los colaboradores que todavía no se han sometido al test. Primero fue Anabel Pantoja la que se tuvo que someter a las burlas de sus compañeros cuando se desveló que el suyo era de 92.

La siguiente en pasar por la prueba ha sido Gema López que tenía sus reticencias por temor a las burlas de sus compañeros. Pero es una profesional y, finalmente, accedió, aunque con dudas.

“Se ha mostrado tranquila, es consciente de lo que se le da bien y lo que se le da mal", explicaba la psicóloga que le ha sometido al test.

Puntos débiles

“La parte verbal bien, la parte de la memoria ha habido un momento en el que me he desenganchado de la prueba y la parte no verbal espacial, ahí fallo mucho, porque tengo mucha inseguridad o porque trato de ver más allá de lo que hay. Esa es la parte más floja”, explicaba Gema que es muy consciente de cuáles son sus habilidades y qué campos son los que se le dan peor.

Aseguraba que ella se pierde hasta con el Tom Tom y eso deja claro que tiene dificultades con las cuestiones espaciales.

La psicóloga explicaba que “Gema ha cometido un error que cometemos muchos en la infancia, adolescencia, e incluso cuando somos adultos y es que cuando algo nos cuesta más, lo abandonamos y nos dedicamos a lo que nos resulta más fácil”. El clásico, eres de ciencias o de letras.

Kiko Hernández, sin embargo, tiene su propia vara de medir, no le hace falta el test. “Si la persona tiene maldad se va para arriba del todo y si no tiene maldad y es una persona que no se mete en conflictos se va pa’ bajo”, aseguraba. Aunque la experta aseguraba que eso no se había podido demostrar científicamente.

En la media

El caso es que los Kikos han acabado pidiendo un aplauso para ellos por no haberse burlado de los resultados de Gema que tanto temía la reacción de sus compañeros. Claro que no se han burlado, de momento, como ellos mismos recalcaban.

El caso es que el cociente de inteligencia de Gema es de 110, lo que le sitúa en la media nacional, entre Belén Esteban (109) y Carmen Borrego (111).

Frigenti es otro de los que queda por someterse a esta prueba.