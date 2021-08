Fiama Rodríguez muestra en directo el resultado de su test de embarazo

Fiama Rodríguez es una de las recurrentes de Mediaset para sus distintos realities. Acudió a La isla de las tentaciones con su novio Álex Bueno con el que tenía planes de boda, o eso decían. La pareja acabó rompiendo y eso le permitió volver al programa, pero como tentadora. Allí provocó la ruptura de Manuel y Lucía al meterse por medio.

En mtmad tiene su propia sección y en uno de sus últimos vídeos ha querido hacer realidad uno de sus sueños. Y en esta ocasión no hablamos de nada aspiracional. Es un sueño real que tuvo. Una noche vio en sueños cómo grababa un vídeo en el que se hacía un test de embarazo y daba positivo. Quería llevarlo al terreno real.

La diferencia es que el test de embarazo que se ha hecho una vez despierta ha dado “lamentablemente” negativo. “No es que lo esté buscando a muerte, pero sí que es verdad que Hugo y yo no nos cuidamos normalmente, entonces tenemos la idea de que, si llega, llega y bien”, explicaba.

Ganas de ser madre

Aunque matizaba que esa es la idea de su chico porque ella lo quiere ya y cada vez que tienen relaciones se preguntan si será la definitiva. “No sé si me habré hecho ya cuatro o cinco test en estos meses y siempre negativo, me empiezo a preguntar si a lo mejor es que tengo algún tipo de problema, que no puedo o algo”, se plantea.

Contaba el caso de dos amigas que lo estuvieron intentando dos y tres años y tampoco se quedaban embarazadas y cuando empezaron a pasar del tema, llegó el bebé. Puede que a ella le suceda lo mismo.

Se ha dado de margen un año y si no, empezará a consultar qué problema puede haber. “Gracias a Dios hoy en día hay mil soluciones para todos esos temas, muy, muy mal tiene que pintar para que no pueda. Y aunque no pueda, siempre puedes adoptar que es una cosa que también me gustaría. Aunque sería hipócrita si no dijera que me gustaría sentir lo que es tener un bebé dentro”, explicaba.

Así que, con este pensamiento, cualquier día nos da la gran noticia. Tendrían que buscarle un reality para embarazadas o madres.