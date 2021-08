Christina Aguilera celebra los 22 años de su álbum debut

“Celebrando 22 años de mi debut, mi álbum homónimo! ❤️”. Estas son las palabras que ha escrito Christina Aguilera junto a un vídeo que recuerda algunos de esos primeros pasos que daba la cantante en su carrera musical.

En aquellos momentos la cantante tenía 18 años y había grabado un tema para la película Mulan, de Disney que había funcionado bastante bien. En agosto de 1999 salía su debut, un disco que contenía canciones como Genie in a Bottle, What a Girl Wants y Come On Over Baby (All I Want Is You).

Su llegada a la escena musical, junto a Britney Spears, impulsó la tendencia de pop adolescente que las mostró a las dos como rivales y grandes cabezas de este fenómeno. O ibas con una o apoyabas a la otra. Era difícil ser fan de las dos y eso que tenían antecedentes muy parecidos ya que ambos llegaban de la misma factoría, Disney y lideraban un fenómeno que acabaría pasándoles factura. Solo Madonna se atrevió a unirlas y besarlas a ambas sobre un escenario, pero fue un tiempo después.

Grandes logros

Su primer single, Gennie in a Bottle, llegaba al número uno de ventas en Estados Unidos, algo poco habitual en un debut. Allí permanecía cinco semanas y con él conseguía su primer disco de platino por la venta física de más de un millón de ejemplares.

Fue un debut por todo lo alto que no hizo más que disparar su popularidad y su demanda. Llegó a vender más de 8 millones de discos de este primer disco solo en Estados Unidos (17 en todo el mundo) que la consolidó como una de las princesas del pop. Ya entonces ganó su primer Grammy como artista revelación.

Como casi adolescente recién llegada a un mundo complicado, estaba muy guiada y asesorada. No fue hasta dos discos después cuando cogió las riendas de su carrera y publicó Stripped, con un intento claro de desligarse de la imagen de niña buena de Disney.

Lo que sí dejaba claro aquel primer álbum es que Christina Aguilera podía presumir de tener un amplio registro vocal que le dejaba llegar a lugares donde otros ni soñarían. Y esa voz es la que ha consolidado una carrera que ha pasado por alti bajos pero que la ha convertido en una de las divas imprescindibles en la historia del pop.