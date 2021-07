Christina Aguilera tiene su nuevo disco en español ‘a punto de caramelo’

Christina Aguilera está a punto de celebrar sus más de 22 años en la música con nuevos proyectos musicales. Y uno de ellos será la continuación de un trabajo que también hace dos décadas que no disfrutamos en la voz de la diva neoyorquina. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de su nuevo proyecto en español que está a punto de caramelo.

La cantante ha ofrecido una entrevista a Billboard en el que ha dejado algunas palabras sobre lo que esta producción discográfica está representando para ella. Ya os contamos que la artista iba en serio con este proyecto y que había estado colaborando con algunos nombres de la escena musical latina como Beatriz Luengo o Raw Alejandro.

Pero más allá de las colaboraciones, que tendremos que esperar para confirmar si finalmente forman parte de su nuevo álbum de estudio, lo importante para Christina Aguilera es lo que este álbum representa para ella en un momento tan complejo como el que estamos viviendo.

En sus propias palabras, "es mi gran apuesta ahora mismo y es realmente nostálgico y parte de mi cultura e historia latina. Así qué es realmente, realmente divertido volver a conectar con las raíces familiares y explorar quién soy ahora como mujer musicalmente hablando. Las cosas llegan desde diferentes perspectivas".

En el año 2000 vio la luz Mi reflejo, la versión latina (o en español si lo preferís) de casi la mitad del debut discográfico de la intérprete, además de otras composiciones en las que reivindicaba su faceta más desconocida para el gran público pero sí para sus familiares.

Christina, además, asegura que es muy "perfeccionista", por lo que quiere dar lo mejor de ella misma en esta nueva etapa. "Estoy re-inspirada y he reconectado conmigo. Me he enamorado de la música de nuevo, algo que es importante decir, habiendo dedicado toda mi carrera a la música", concluye.

De momento se desconoce cuándo verá la luz este nuevo proyecto, así como tampoco se ha desvelado su título definitivo pero parece que Christina Aguilera ha estado aprovechando el tiempo de esta pandemia para poner fin a tres años de silencio discográfico desde la publicación de Liberation. ¿Escucharemos a la Aguilera más pop? ¿Se sumergerá en los ritmos urbanos latinos? ¿O sacará a pasear su faceta más baladista? ¡Nos tiene en ascuas!