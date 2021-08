Selena Gomez ya trabaja en su nuevo álbum

Solo han pasado seis meses desde que Selena Gomez lanzase Revelación, su esperadísimo trabajo totalmente en castellano que nos dejó temazos como Baila conmigo, pero ya está trabajando en nueva música. De hecho, este mismo viernes 27 de agosto lanza su canción junto a Camilo: 999. Un tema que ha hecho enloquecer a los fans de ambos artistas desde el momento en el que se anunció.

Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! Selena Gomez ya está trabajando en nueva música, tal y como ha confirmado a Hulu en una entrevista. Cuando la cantante ha sido preguntada sobre si está preparando nuevas canciones, la joven no ha dudado en contestar:

"Estoy muy emocionado y tengo mucho que decir". Además, tal y como ha confirmado, será un álbum. Vamos, que vamos a tener Selena para rato. ¡Y no podemos estar más contentos!

“Me siento muy afortunada. Lo digo porque me encanta lo que hago y no podría hacerlo si no funcionase”, ha terminado diciendo.

I’m starting to work on a new album right now. Selena Gomez during an interview⁣

Estoy empezando a trabajar en un nuevo álbum ahora mismo. @selenagomez durante una entrevista pic.twitter.com/VmoOCRTi9V — @selenaecumedia5 (@selenaecumedia5) August 25, 2021

Aunque la cantante no ha dado más detalles, todo apunta a que podría ser la continuación natural de Rare, el álbum que lanzó en 2020 y con el que consiguió su primer número 1 en Billboard gracias a Lose You To Love Me.

Por supuesto, estas palabas han enloquecido a los fans y en pocos minutos las redes sociales han enloquecido. Este álbum sería el cuarto de su carrera tras Stars Dance, Revival y Rare sin contar los que lanzó bajo el nombre de Selena and de Scene. Tampoco hemos contados los EP que ha lanzado durante estos años. Y es que la estrella no ha dejado de trabajar en ningún momento

Selena Gomez recibe elogios por su nueva serie

La actriz se encuentra en plena promoción de su nueva serie: Only Murders in the Building. La serie, que se estrena en la plataforma Hulu en Estados Unidos, ha recibito todo tipo de críticas positivas por parte de los periodistas. De hecho, en la famosa página web Rotten Tomatoes ha conseguido una puntuación de 100%. Toda una proeza. Tampoco se ha quedado atrás su interpretación, que ha llamado la atención.

La serie, donde comparte protagonismo con Steve Martin y Martin Short, cuenta la historia de tres vecinos que comparten su obsesión con los delitos reales y de repente se ven envueltos en uno de ellos.