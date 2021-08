Robe afirma que la gira de Extremoduro ha sido cancelada: "me mandaron un burofax para decírmelo"

Confirmamos que es uno de los culebrones musicales del año. La disputa entre Robe, alma de Extremoduro, con la promotora Live Nation y sus propios compañeros de su banda tiene un nuevo capítulo.

El artista de Plasencia ha emitido un impactante comunicado en el que afirma que la gira de despedida de Extremoduro ha sido cancelada. Según sus palabras en las redes sociales oficiales del grupo, Live Nation le envió un burofax con la cancelación de los conciertos:

"Hace ya un mes que la multinacional Live Nation me mandó un burofax para decirme que dan por extinguido el contrato de la gira de Extremoduro y que, por lo tanto, la dan por cancelada".

No se ha quedado ahí su escrito, ya que también le ha dejado algún que otro recado a la empresa propiedad de Ticketmaster: "No han querido hacer la gira porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas." Este es el comunicado completo:

"Lo que no entiendo es que no hayan anunciado la cancelación para devolver el dinero de las entradas lo antes posible, tal como se habían comprometido a hacer. Y esto me preocupa", continúa diciendo Robe, quien finaliza con un directo "me preocupa porque no me fío de ellos ni un pelo".

De esta forma, quedamos a la espera de recibir información por parte de Live Nation, quienes dijeron en su momento que se moverían las fechas a 2022, además de que las entradas podrían ser devueltas si así lo deseaban sus compradores. Eso tuvo lugar hace pocos meses, y aquí te contamos cuáles eran los pasos a seguir para el reintegro del importe de los tickets.

El cantante y guitarrista de la formación sigue así como el emisor de información habitual de la ansiada gira de despedida de uno de los grupos más grandes del rock español. Para desgracia de sus miles de fans, las noticias que nos llegan últimamente no son nada prometedoras. Más bien, todo lo contrario.