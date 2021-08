Marta López hace llorar a Rocío Carrasco durante la publicidad en ‘Sálvame’ y desvelan por qué

Este miércoles tarde, Rocío Carrasco regresaba a Sálvame para aclarar el tema de los diarios que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Ha certificado la existencia de unos manuscritos que recogen vivencias y reflexiones y ha certificado que no ha recibido ninguna llamada de la familia desde que se emitió la docuserie, pero que ni la espera ni la quiere.

Lo que no hemos visto es lo que ocurría durante los cortes de publicidad del programa, aunque en uno de ellos ha pasado algo que Carlota Corredera ha querido comentar a la vuelta, aunque Rocío aseguraba que no era necesario.

Finalmente, la presentadora se ha salido con la suya y han contado lo sucedido. Marta López y Rocío Carrasco se han puesto a hablar donde el corte publicitario y la hija de Rocío Jurado ha terminado con lágrimas en los ojos.

Unas palabras que emocionan

“Se me han saltado las lágrimas, pero estoy bien. Marta me ha dicho, así a distancia, ‘¿te puedo decir luego una cosa bonita?’. ‘Es que no sé si te va a afectar, pero es bonito. Es del niño’, me ha dicho. Y le he dicho ‘todo lo que me puedas decir, lo sé, no hace falta que me lo digas’”, relataba Rocío sobre lo sucedido.

“Le he dicho que era algo muy bueno y se ha emocionado y me he callado. Le he dicho que era algo muy bueno de cómo habla de ella y se ha emocionado y me he callado porque estaba viendo que estaba pasando un mal trago”, añadía Marta López.

Kiko Hernández le ha reprochado a su compañera que haya hablado con ella en un plató. Marta le recordaba que lo había hecho durante la publicidad y con todo respeto y que cuando le había visto emocionarse, había parado.

Rocío Carrasco quería zanjar el tema y seguir hablando de la docuserie que veremos este otoño en la que será protagonista su familia, esa con la que no se habla desde la muerte de su madre.

Recordemos que Marta López, desde su participación en Supervivientes, se ha hecho muy amiga de Olga Moreno, la mujer que tanto daño ha hecho a Rocío Carrasco. Y quizás, sus palabras, por eso, tienten mucho más impacto, por la cercanía con la otra parte de esta historia.