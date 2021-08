El reinado de Doja Cat y SZA corre peligro: María Becerra, Måneskin y Rauw Alejandro quieren la corona

No queda nada para que conozcamos la nueva lista de LOS40. Este sábado, 28 de agosto, Óscar Martínez desvelará el nuevo número 1 de LOS40. Ahora mismo el puesto lo tienen SZA y Doja Cat con su temazo Kiss Me More. Pero el reinado de estas dos estrellas corre peligro, son muchas las canciones que quieren sonar desde lo más alto.

Todo de ti de Rauw Alejandro continúa acechando desde el número 2. Parece que haber sido tres veces número 1 no ha sido suficiente para uno de los reyes del verano 2021 y quiere terminar agosto sonando desde arriba.

María Becerra y J Balvin tampoco pierden de vista su objetivo con ¿Qué más pues? El tema suena esta semana desde el bronce y tiene sed de número 1. Si lo consiguiese, se trataría del primer número 1 de María Becerra.

Desde Italia y con mucho flow, los chicos de Måneskin con su Beggin también rondan el top 5 esta semana. De este modo, el grupo que gabó Eurovisión 2021 podría dar la sorpresa y conseguir su primer número 1 de LOS40. Y es que los artistas, en menos de cinco meses, se han convertido en la gran sensación musical de Europa. Para que luego digan que Eurovisión no catapulta carreras musicales.

Pero no son las únicas canciones, ni mucho menos, que pueden llegar al número 1. En la lista puede pasar de todo. Quizá Lola Índigo, Olivia Rodrigo o Ed Sheeran cojan carrerilla y sorprendan sonando desde lo más alto.

Además, esta semana podría entrar en la lista una de las canciones del momento: Stay. El tema de The Kid Leroi y Justin Bieber es candidata para sonar en el chart. Eso sí, necesita tu apoyo a través del hashtag #Mivoto40.

Por supuesto, un día más viajaremos en la máquina del tiempo para descubrir algunos de los éxitos que sonaron en lo más alto de la lista un día como hoy.

Esta semana, por votar en antena llamando al 902 39 40 40 podrás llevarte una de las películas de la temporada: Cruella. Los orígenes de una de las villanas más queridas de Disney quedan reflejados en esta cinta protagonizada por Emma Stone.

Ya sabes, a partir de las 10:00 (una hora menos en Canarias), nos escuchamos en Del 40 al 1 con Óscar Martínez. ¡Allí te esperamos!