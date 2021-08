Es solo Rock & Roll... Los Principales de los Stones

No es por defender lo nuestro, pero la radio es la principal vía de difusión masiva de la música en todos sus estilos más populares, y más lo era, casi monopolizando, en aquellos 60 en los que la TV no llegaba a todos los hogares e internet era una palabra sin significado, cuando comenzaron su carrera The Rolling Stones.

Como consuelo al triste adiós a Charlie Watts, que marcó la parte rítmica del grupo ininterrumpidamente durante casi 60 años, es interesante escuchar su evolución estilística a lo largo de las décadas y comprobar su solidez artística atemporal. Lo hacemos en esta playlist que recoge la decena de canciones con las que los Stones (si quieres ser tomado en serio en determinados círculos, nunca digas 'los Rolling', y menos aún en plural) llegaron al nº1 de Los 40 Principales. Hemos sumado además todas esas otras canciones que lograron posicionar en nuestra lista y que son igualmente recordadas como éxitos.

Su primer 1 fue con Paint It Black en agosto de 1966, y, satánicamente, lo fue quitando de ese puesto a Girl de los Beatles, y cediéndolo a su vez a Frank Sinatra. Esperaron hasta el verano del 71 para conseguirlo de nuevo con Brown Sugar, esta vez durante dos semanas consecutivas.

La década de los 80 es la más radiofónica en la carrera de Jagger y compañía, algo que bien pudiera estar relacionado con la libre circulación del rock y el aperturismo de aquellos años tan reivindicados. Tuvieron nº1 de dos semanas en el 80, Start Me Up lo fue en el 81, y también en el 84, el 86 y el 89, uno por cada álbum de estudio que publicaron en esa época.

Tampoco se les dieron mal los años 90s, en los que, a pesar de que el pop-rock estaba capitalizado por el grunge nirnavero y el brit pop guitarrero, ellos descubrieron la fórmula de seguir bien arriba, con producciones menos crudas, sofisticación en lo audiovisual y grandes giras masivas que ayudaron a reposicionar su 'viejo' repertorio entre unas cuantas nuevas generaciones. Solo un par de álbumes de entonces, Voodoo Lounge en el 94 y Bridges to Babylon en el 97, les sumaron 3 oros más y otros 4 éxitos hertzianos.

Esta playlist se cierra con Don't Stop, uno de los inéditos de su recopilatorio doble de 2002, Forty Licks que, precisamente, los volvió a mostrar imparables, 40 años después de su creación, y fue un éxito en ventas, siendo nº2 en USA y UK, y que en España fue disco de platino, de los de entonces, con 100.000 copias que aún, me atrevo a apostar, están colocadas en las estanterías de discos destacados de muchas de nuestras residencias habituales.