El look más peculiar de Halsey cautiva a sus fans por completo

Halsey siempre se ha mostrado muy cercana y transparente con sus fans. Ha hablado con ellos acerca de diversos asuntos sociales desde el lado más personal. También lo ha hecho de la salud mental, queriendo así resaltar su importancia, sobre todo, entre los más jóvenes.

Con esta transparencia que le caracteriza, la artista también ha querido compartir con todos ellos cómo es su vida después de haber dado a luz a su hijo Ender Ridley Aydin. De hecho, en una de sus publicaciones más recientes ha compartido una foto dándole el pecho a su hijo en el trabajo. "Bienvenido a la jungla", dice la descripción. Pero eso no es todo.

Su embarazo y parto ha marcado un antes y un después en su vida. Prueba de ello es que vaya a estrenar este 27 de agosto su álbum conceptual If I Can't Have Love, I Want Power. Un disco en el que expresará las alegrías y los horrores de este proceso.

Pero al estreno del álbum le ha acompañado el de una película teatral dirigida por Colin Tilley, cuya banda sonora será el propio disco. Llega a los cines IMAX estos 25, 26, 27 y 28 de agosto en todo el mundo. Hace unos días compartió un adelanto, y en él podemos ver a Halsey luciendo un estilo de lo más gótico. Pues bien, ahora este estilo ha decidido trasladarlo a la premiere de este filme.

Con una gargantilla a la que le cuelga una enorme cruz, un vestido corto negro casi transparente y un velo, también negro, la artista revolucionaba a sus fans en cuestión de segundos.

Precisamente este es el estilo que también seguirá su álbum. De hecho, está inspirado en la imagen de María, madre de Jesús. En concreto, Halsey se ha fijado en la obra La Virgen y el niño rodeados de ángeles, una pintura de Jean Fouquet del año 1452. "La imagen de esta portada celebra los cuerpos embarazos y post-parto como algo precioso, algo que admirar. Nos queda aún un largo camino para erradicar el estigma social sobre cuerpos y lactancia. Espero que esto sea un camino hacia la dirección correcta", explica en sus redes sociales.

Halsey tiene claro que la música es su principal canal de expresión y que, a través de ella, podremos conocer todos y cada uno de los aspectos que rodean su vida.