Estos 14 colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ no han esperado a los paparazzi para posar en bañador

Un clásico del verano es ver las fotos de los paparazzi cazando en bañador a muchos de nuestros famosos. Normalmente no les sacan lo más favorecidos que uno pudiera esperar porque son imágenes que se captan desde lejos y sin preparar. Por eso, cada vez es más habitual verles publicar sus propios posados en redes sociales para reventar cualquier posible exclusiva.

Bien lo saben en el universo de Sálvame donde muchos de sus presentadores y colaboradores nos han mostrado su verano antes de que lo hagan otros por ello. Desde Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez, pasando por Carlota Corredera, hasta Belén Esteban, Rafa Mora, María Patiño, Marta López o Anabel Pantoja.

Eso sí, todavía hay algunos que se resisten como Gema López, Alonso Caparrós, Chelo García Cortés, Belén Rodríguez o Kiko Hernández. Pero todavía queda verano. Hoy, de momento, nos quedamos con los posados veraniegos de Sálvame.

Belén Esteban

Este verano Belén Esteban ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram y decidió celebrarlo con una foto de espaldas totalmente desnuda. Pero no se ha pasado el verano haciendo nudismo. La hemos visto en Benidorm, Canarias o Londres y aunque no siempre se ha dejado ver en bañador, sí que hemos podido verla con un bañador blanco de Dolores Cortés de lo más favorecedor.

Marta López

Una de las que está pasando un bonito verano es Marta López. Como es habitual en ella, ha puesto rumbo a Huelva, donde suele disfrutar de sus veranos. Y este año lo ha disfrutado con especial ilusión ya que se encuentra de nuevo enamorada, en esta ocasión, de un policía.

Debe ser el amor lo que ha hecho que luzca tan guapa en bañador. Que, aunque la habíamos visto de sobra en Supervivientes, no es lo mismo verla en España, limpita, peinada y con buena cara.

María Patiño

María Patiño es una de las colaboradoras que suelen perseguir los paparazzi y que cada verano ocupa alguna portada de revista con un pillado en la playa. En esta ocasión ha sido ella la que ha publicado sus fotos en bikini y, la verdad, se nota que hay cirugía por medio. Está estupenda.

Carlota Corredera

Si hay algo que tienen en común Carlota Corredera y Belén Esteban es la diseñadora de bañadores a la que recurren en verano. Si antes veíamos a Belén Esteban luciendo uno blanco de Dolores Cortés, aquí está Carlota con uno negro también de la misma firma.

Anabel Pantoja

Si hay una famosa a la que no deben interesar mucho los paparazzi es Anabel Pantoja y no porque no sea un personaje interesante sino porque publica tantas fotos en bañador, que han dejado de tener interés para las revistas.

Laura Fa

Hace unos días, Laura Fa sorprendía con una fotografía en la que podíamos verla en ropa interior. Era su manera de reivindicar los cuerpos no normativos. También la hemos visto en bañador y en bikini, porque es de las que no tienen ningún tipo de reparo en mostrar su cuerpo.

Rafa Mora

Otro de los que no tiene reparo en lucir cuerpo, sino más bien todo lo contrario, es Rafa Mora. De hecho, le gusta bromear sobre la posibilidad de ser captado por los paparazzi cuando está a bordo de un barco junto a Macarena, su chica, con la que se muestra muy acaramelado.

Kiko Jiménez

Si una pareja que suele lucir cuerpos tanto en verano como en invierto es la que forman Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Son fijos en Ibiza y su armario de bañadores no es pequeño. De los tres Kikos del programa, él es el único que se ha dejado ver en bañador en redes.

Paz Padilla

La presentadora de Sálvame siempre ha mostrado la confianza que tiene en sí misma. Claro que con el cuerpo tan trabajado que tiene, como para no tenerla. Le gusta hacer ejercicio y bailar con cuerdas en el aire y eso se nota. Por eso le sientan tan bien los posados veraniegos.

Nuria Marín

La presentadora más joven de Sálvame, y comodín para siempre que haga falta, es otra de las que no ha dudado en compartir su posado veraniego, aunque en su caso lejos de la playa. Madrid también invita a ponerse traje de baño.

Omar Suárez

El reportero del programa es otro de los que puede presumir de músculos, que parecen que van todos juntos al gimnasio. Omar Suárez no es de los que llevan bañador largo, que hay cuerpo que marcar.

Gustavo González

El fotógrafo es otro de los que no ha dudado en posar en bañador, aunque no con una foto tan evidente como otros. Ha cambiado el ángulo que, eso sí, nos permite ver su bañador naranja con topos negros que no sería la elección de todo el mundo.

Miguel Frigenti

El chico con cara de empollón y mala leche del programa también se desnuda cuando va a la playa y lo cierto es que es de los que saben cómo hacerse fotos para presumir de cuerpazo. Caray con Frigenti.

Jorge Javier Vázquez

Cerramos este repaso con Jorge Javier Vázquez que ha tardado en compartir su primer posado veraniego. Tras un mes de agosto ausente en redes, ha vuelto para demostrar lo bien que le ha sentado el verano. Eso sí, ni rastro de bañador, que pudiendo enseñar torso, para qué más.

Todavía queda verano para que los más rezagados se planteen compartir su propio posado en bañador.