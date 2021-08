¿Por qué murió Nairobi? Los creadores de 'La Casa de Papel' dan explicaciones

Cada vez son más las ganas que los fans de La Casa de Papel tienen por descubrir qué deparará la quinta y última temporada de la serie a la banda de atracadores más famosa del mundo. La buena noticia es que el misterio se resolverá pronto, ya que, será el próximo viernes 3 de septiembre cuando los cinco primeros capítulos (la temporada esta dividida en dos en esta ocasión) lleguen a Netflix. Para los próximos habrá que esperar un poco más, hasta al 3 de diciembre.

Pese a la emoción por la llegada de nuevos y aparentemente muy potentes personajes de la mano, nada más y nada menos que, de Miguel Ángel Silvestre, que aparecerá como un viejo amor de Tokio (Úrsula Corberó) y de Patrick Criado interpretando al hijo de Berlín (Pedro Alonso), además de otras intrigas como qué pasará con el enigmático personaje de Belén Cuesta, los fans no se olvidan de uno de los personajes más icónicos de La Casa de Papel: Nairobi (Alba Flores).

Y es que no cabe duda de que el personaje de Alba Flores era uno de los más queridos de la serie y a su paso ha dejado frases y momentos icónicos como aquel en el que decía “¡Que empiece el matriarcado!”, mientras se proclamaba líder. Hasta tal punto fue la sorpresa por la muerte de Nairobi que la propia Úrsula Corberó dijo "Yo tampoco lo entiendo", a los reporteros en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión. Pues bien, para todos los que se preguntan el motivo que llevó a terminar con la vida de Nairobi, ahora Jesús Colmenar, productor ejecutivo de la serie, ha dado las razones de este giro inesperado de guion.

"Nairobi no estaba hecha para la guerra"

Los creadores de La Casa de Papel han equiparado la primera parte de esta quinta temporada con una película bélica y Úrsula Corberó ya anunció que los espectadores “iban a flipar”. Pues bien, precisamente la trama y su desarrollo habrían sido las causas fundamentales para que el personaje de Alba Flores no estuviera en los nuevos capítulos: "La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que se estaba preparando en esta última temporada", ha explicado Jesús Colmenar a TVLine.

Aunque no ha sido la única razón y el factor sorpresa, además del deseo de aportar un toque de realismo también habrían tomado parte en esta muerte: "Matamos a nuestros personajes y esto añade tensión. Es algo bueno que no sepamos quien va a ser el siguiente en morir y no saber lo que va a pasar. Se suponía que ella no debía estar allí. Creo que esto le da un mayor impulso a nuestros personajes, algo que de otra manera sería demasiado complejo de realizar". De hecho, Nairobi no es la primera de la banda que fallece y antes de ella, el grupo lloró las pérdidas de Berlín (aunque siguió saliendo en la serie), Oslo (Roberto García) o Moscú (Paco Tous).

Por si esto fuera poco, Álvaro Morte, es decir, El Profesor también estaba presente y ha querido añadir algo a las declaraciones de productor ejecutivo y sus palabras no han dejado indiferentes a los seguidores, ya que, podrían esconder algún punto clave para el futuro de La Casa de Papel: "Esto es un gran añadido que aporta realidad por no saber lo que puede pasar y contribuye al elemento sorpresa. El Profesor estaba a punto de tener un hijo con Nairobi, pero eso es otra historia".

¿Acaso pueden estar más altas las expectativas en torno al regreso de La Casa de Papel?