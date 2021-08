Desde Roma con amor: Måneskin conquista el nº1 de la lista con ‘Beggin’

¡Madre mía, Måneskin, bájale! Bueno, mejor no. Que siga sonando bien fuerte desde lo más alto de la lista de LOS40. El grupo italiano revelación de la temporada ha conseguido su primer número 1 de LOS40 con Beggin. Tras seis semanas en lista, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio han llevado el rock a lo más alto. Además, el grupo ha conseguido un hito muy especial: ser el artista número 1000 que suena desde lo más alto de la lista.

Conocimos a Måneskin el pasado mes de mayo en Eurovisión 2021. El grupo sorprendió a toda Europa con el tema Zitti e Buoni. ¿El resultado? Que terminasen siendo los ganadores de la edición, llevándose el micrófono de cristal a Roma. Pero la fiebre por estos chicos solo acababa de empezar.

A los pocos días de aparecer en el certamen, sus escuchas empezaron a subir como la espuma, sumando millones de reproducciones. Una de las canciones que más comenzó a reproducirse fue Beggin, la versión que el grupo tenía del famoso tema de los sesenta que tantas veces hemos escuchado. De hecho, la primera versión es de 1967 y fue escrita por Frankie Valli. La misma mente pensante que está detrás de temazos como Can’t Take My Eyes Off You.

En 2007, 40 años después de que saliese la original, Madcon volvió a ponerla de moda. Y seguramente esa era la versión que te sonaba… hasta ahora. En 2017, el tema volvió a ponerse de moda en Italia gracias a Måneskin. Los chicos interpretaron la canción en Factor X, donde el grupo se formó.

Gracias a la nueva personalidad que le dieron a la canción, los italianos consiguieron hacer de ella un éxito. Ahora, cuatro años después, el tema ha vuelto a tener una nueva oportunidad gracias a toda la fiebre desatada en Eurovisión. El tema no solo ha pisado fuerte en España. En países como Alemania, Reino Unido, Australia, Grecia o Austria también se ha colado en el top 10.

Sin duda, los chicos de Måneskin han hecho historia con esta canción. Ahora suenan desde lo más alto de la lista de LOS40.