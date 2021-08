Amaia Montero celebra sus 45 años con un mensaje para sus fans

“45 vueltas al sol y todavía no me he mareado!!! Muchas gracias a tod@s por vuestras felicitaciones y vuestras muestras de cariño y amor!!! Os quiero ❤️”. Con estas palabras Amaia Montero agradecía todos los mensajes que ha recibido por su cumpleaños.

En los últimos tiempos ha estado desaparecida, como ella misma anunció, retirada de la música y centrada en su salud mental, que es lo importante. Y como ya nos tiene habituados, sus mensajes en redes siguen siendo igual de ambiguos. Pero ha dado señales de vida y eso lo han agradecido sus seguidores.

Chris Pueyo: Qué guapa eres, feliz 45 Amaia, y lo que nos queda. Te quiero mucho ❤️

Fernando Montesinos: Felicidades bella mía!!!

Cayetana Guillén Cuervo: Te amo madrina❤️

Mensajes ambiguos

Unas horas antes había compartido otro de esos mensajes que cuesta entender: “Y que el destino me lleve donde me tenga que llevar…”. Al lado, una fotografía en la que podíamos verla conduciendo en su coche hacia un lugar desconocido. Sus seguidores no tardaron en pedir que ese destino la llevara de vuelta al escenario porque hay ganas de volver a disfrutar de su voz.

Si se puede elegir … que te lleve de nuevo a los escenarios pronto !!☺️

Que te lleve a publicar el nuevo disco por favor 😍😢🙌

Ojalá te lleve junto a nosotros... Porque a nosotros el destino siempre nos lleva hacia a tí, y estamos encantados de que así sea!!!!! 😍😍😍🙌🙌🥰🥰🤍🤍🤍🤍🤍🤍

Ojalá ese destino sea bueno.....y te lleve al estudio para grabar #AM5!!!!! 🤩🤩🤩🙏🙏🙏😍😍💓💓💓💕💕

Preciosa, tú eres la capitana de tu barco... No es el viento quien te lleva sino tu corazón... Con ilusión y confianza...

Cuando pide que la salven

Pero hay muchos que siguen preocupados por ella. No ayudan a tranquilizarlos mensajes como el que compartía el pasado 17 de agosto: “SAVE ME🙏”. “Mi guapa😍 No te olvido. Llorera el otro día volviendo de viaje con nuestra chanson….🤭😋😘😘😘😘”, le decía Bebe.

Sus seguidores no dudaban en mandarle mensajes de apoyo y ánimo para asegurarla que están con ella.