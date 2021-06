Amaia Montero, desde el estudio: “Tengo tantas cosas que contar”

Amaia Montero está cocinando su próximo trabajo discográfico a fuego lento. Como se hacen todas las cosas en las que está involucrada la pasión y el cariño. La donostiarra se está haciendo esperar, quizá más de lo que a muchos de sus fans les gustaría, pero seguro que la paciencia merecerá la pena.

Para ir matando el gusanillo hasta la publicación final de este esperado proyecto, la intérprete no ha parado de dejar algunas pistas sobre el proceso de creación y grabación que la mantiene ocupada en los últimos años. El último lo hemos recibido este mismo fin de semana a través de su perfil oficial en las redes sociales.

"Tengo tantas cosas que contar" escribía Amaia Montero junto a una imagen en la que aparecía grabando voces junto a un micrófono. La cantante no ha especificado si la foto es actual pero desde luego ese es el deseo de todos los seguidores que han visto su imagen.

Hace unos días también documentó su reencuentro con uno de sus amigos baterías: "Él es de esas personas que a pesar de los años que nos conocemos sabes que en realidad sólo se necesita un momento para saber que estará toda una vida. Gran amigo , compañero, uno de los mejores baterías con los que he tenido el honor de compartir escenario y un gran ser humano. Hoy me ha llegado esta foto @karlosarancegui y me alegra saber que no hemos cambiado nada. #friends #music #drummer #forever".

Amaia Montero está viviendo un intenso 2021 en el estudio de grabación dando forma al que será su nuevo proyecto musical. Un disco que se ha convertido en uno de los más esperados en el panorama nacional y del que de momento no existen demasiadas pistas.

La cantante quiere celebrar por todo lo alto el 25º aniversario de su carrera y muy pronto podríamos disfrutar de su nueva música. Hace algunos meses ya especulamos con un inventado listado de canciones basándonos en algunas de sus publicaciones más comentadas en las redes sociales.

No hace falta más que echar un vistazo a los comentarios en su perfil para darse cuenta de que cualquier hashtag se convierte en una teoría sobre su próximo proyecto musical. Y nosotros que estamos deseando escuchar su nuevo trabajo en solitario, nos sumamos a la expectación. Pero el verdadero y real sólo Amaia y sus ganas saben cuando podremos contarlo...

La cantante que fuera voz de La Oreja de Van Gogh y que lanzó su carrera en solitario en 2008 ya está en el estudio trabajando en las demos del que será su quinto álbum de estudio aún sin título ni fecha conocida.