Laura Escanes y Risto Mejide nos muestran su carísima casa de vacaciones y muchos sienten envidia

Laura Escanes y Risto Mejide están enamorados de Menorca y raro es el verano que no se pasan por la isla. Este 2021 lo han vuelto a hacer, pero no es el único lugar de vacaciones que recordarán de este verano. Ahora mismo están en Maldivas y no han dudado en compartir su álbum de fotos que han despertado la envidia de muchos.

Hace unos años ya estuvieron, pero en esa ocasión fue una escapada romántica para los dos. En esta ocasión, han vuelto, pero en familia, con el hijo mayor de Risto y la hija que tienen en común.

Se hospedan en el Raffles Maldives Meradhoo, un lujoso hotel que vende la intimidad como uno de sus grandes reclamos. Un resort que no está al alcance de cualquier bolsillo ya que, los precios, para una pareja con dos hijos, varía entre los 1000 y los 3000 euros la noche.

“Hace unos años estuvimos solos en Maldivas y volver aquí con estas dos personitas es un sueño 💙”, compartía Laura Escanes que está aprovechando la escapada para relajarse tras unos días de estrés por las críticas que ha recibido que la llevaron a abandonar las redes unos días.

Una aventura constante

Claro que en un paraíso como el que está disfrutando ahora, consigue milagros y seguro que se ha olvidado de todo. Y es que el resort cuenta con muchas opciones para sumar aventuras a su viaje. Desde los baños en sus aguas cristalinas, hasta observar a los tiburones bebé que se acercan para que les den de comer.

Laura no ha dudado en mostrar la casa en la que se están alojando con unas imágenes grabadas en dron por Risto, que no hay que escatimar en lujos. Y, por si fuera poco, en sus stories ha compartido un room tour de la water villa. Y claro, eso ha generado multitud de comentarios.

Paula Echevarría: 🙌🙌🙌

Toñi Moreno: Quiero ir allí!!!!

Maxim Huerta: Madredelamorhermoso 😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Carme Chaparro: Oh, madre mía ❤️❤️❤️❤️❤️

La mujer de la discordia

Risto Mejide también ha compartido algunos de sus momentos favoritos, acompañados de una auténtica declaración de amor: "Mi paraíso son ellos. Aunque vale, el entorno también ayuda. 🤷‍♂️”.

Palabras que publicaba junto a una imagen en la que se ve a su mujer, sus hijos y otra mujer que unos han considerado como la niñera y otros la han identificado como la ex mujer de Risto, y madre de su hijo, que también está pasando unos días en Maldivas.

Sea quien sea, se trata de una mujer, que ha suscitado muchos comentarios y cuya identidad no está clara.