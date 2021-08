Inma Campano, de ‘La isla de las tentaciones’, explica su frustrada operación estética

Inma Campano, para muchos la Penélope Cruz de Montequinto que vimos cómo se quedaba sin novio tras pasar por La isla de las tentaciones, ha contado cómo ha fracasado su intento de operación estética, o por lo menos, en parte.

Ha comunicado a través de las redes sociales su ingreso en el hospital a través de sus historias de Instagram. “Estoy contenta porque por fin estoy en el hospital, por fin me opero, tenía muchísimas ganas y estoy super contenta, también un poco nerviosa, aunque ya se me han pasado un poquito los nervios, la verdad”, decía ya desde el Hospital Fuensanta en Madrid.

“Ya os iré contando, que voy a salir de aquí nueva, siendo un pibón de yate”, aseguraba ya en una camilla a punto de ponerse el kit de quirófano. Y por esa alegría, todo apuntaba a que se trataba de una intervención estética, que, si fuera por salud, seguramente no mostraría tanta alegría.

Operación frustrada

Una vez fuera de quirófano, no ha tardado en volver a las redes para contar qué tal ha ido todo. “Me estáis preguntando muchísimo, ha salido bien todo. No os quiero tener más tiempo preocupados. He salido hace nada de quirófano y he dicho, voy a grabar ya para que veáis que estoy bien”, decía tumbada y con las vías puestas en su cama.

Y no ha dudado en contar lo que iba a hacerse y lo que finalmente ha podido hacer: “Me iba a hacer una reconstrucción de pecho porque los quería más levantados y me han quitado un poquito de barriga. Pero es verdad que cuando he empezado a hacerme la lipo, al rato me ha dado una arritmia ventricular y no he aguantado y no me he podido operar el pecho, solamente me he quitado un poco la barriga, me he hecho una lipo base. Ya os iré contando el proceso”.

De momento no ha podido verse, pero sí lo han hecho sus padres. “Mis padres ya han visto fotos de mi barriguita porque la médica en el quirófano me ha echado fotos y dicen que está preciosa. Es algo que yo ya llevaba muchos años queriéndome hacer porque con el tema de la intolerancia se me hincha muchísimo la barriga. Yo soy super delgadita, poquita cosa, pero es algo que, de verdad, estoy super feliz. Estoy deseando verme, nada más me vea os lo enseño”, aseguraba.

Es la misma clínica por la que pasó hace poco sus compañeras de reality, Lucía y Fani Carbajal y es la que suelen visitar muchas mujeres del entorno Mediaset. Por allí hemos visto a Anabel Pantoja o Carmen Borrego. Y no solo mujeres porque hombres como Omar Sánchez, también se han pasado por allí.

¿Quién será el siguiente?