María Jesús Ruiz presume de novio con una bonita y sensual foto en la playa

María Jesús Ruiz ha demostrado que está de lo más feliz con su nuevo chico. Para ella, Curro se ha convertido en una pieza fundamental en su vida, y eso es algo que demuestra a través de las redes sociales.

De hecho, hace unos días publicaba una foto desnuda junto a su chico en la cama que revolucionó a todos sus seguidores. "Subo la foto que me da la gana", decía la ex concursante de GHVIP. Posteriormente acabó eliminándola.

Pero la muestra de amor de María Jesús hacia su chico a través de las redes sociales no ha cesado. La andaluza ha compartido una bonita y sensual foto con su amor en la playa. En ella, aparece sobre él en la orilla del mar mientras le agarra la cabeza y unen sus frentes. Pero eso no es todo.

Ruiz ha aprovechado la ocasión para lanzar una reflexión sobre la propia vida. "Dicen que vivir es lo que sucede mientras haces otros planes. Pues hagamos menos planes y a disfrutar", dice en la descripción.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar a esta bonita imagen. La publicación se ha llenado de piropos hacia la pareja. "Que viva la vida y que viva el amor", dice una de sus fans. "Qué bonitos que sois", añade otra.

La vida de María Jesús Ruiz no ha sido un camino de rosas. En diciembre del 2020 anunció en Mujeres y Hombres y Viceversa que había perdido la custodia de su hija, fruto de su relación con Julio Ruiz. "La decisión del juiz ha sido que la guardia y custodia sea de su padre porque su madre trabaja fuera de la provincia", explicaba. Pero ella no pensaba quedarse de brazos cruzados y aseguró que iba a luchar para demostrar que "no todo lo que se ha dicho es verdad".