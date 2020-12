María Jesús Ruiz cuenta llorando, en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que ha perdido la custodia de su hija

María Jesús Ruiz está últimamente muy activa en Mediaset. Lo mismo la vemos en los debates de La casa fuerte desvelando el trío que presenció en un cuarto de baño entre Isa Pantoja, Kiko Jiménez y Efrén Reyero, como en Mujeres y hombres y viceversa, contando sus dramas personales a Jesús Vázquez.

El último programa no fue fácil para ella. Durante la grabación, recibió un mail que confirmaba que había perdido la guarda y custodia de su hija pequeña fruto de su relación con Julio Ruz.

En Gran Hermano Dúo pudimos ver la complicada relación que mantienen María Jesús y Julio y parece que con el tiempo no ha mejorado mucho. “Me ha partido el corazón. Soy persona, pero soy madre y no quiero perder la convivencia diaria con mi hija porque estoy trabajando y no me parece justo”, decía entre lágrimas durante el programa.

Pierde la custodia

La pequeña tiene tres años y medio y desde que sus padres se separaron ha vivido con la ex Miss y su hermana Alba. Parece que en el juicio que tenían pendiente por la custodia, el tribunal ha fallado en favor del padre.

"Hubo un fallo por la guardia y custodia de mi hija menor que desde que nació ha estado conmigo y con su hermana. La decisión del juez ha sido que la guardia y custodia sea para su padre porque su madre trabaja fuera de la provincia", explicaba María Jesús. Y es que ambos viven en Jaén, pero ella viaja a menudo a Madrid para poder cumplir con sus compromisos televisivos.

"Ahora voy a recurrir y hay que luchar para demostrar que no todo lo que se ha dicho es verdad. Es lo peor que me puede pasar y hay que mirar por el bienestar de la menor, que en este caso es mi hija", continuaba sin poder dejar de llorar.

Y ha puesto su caso como ejemplo para hacer un alegato feminista: "No voy a parar de luchar y yo defiendo que todas las mujeres se desarrollen como mujeres independientes y trabajen. Yo no quiero dinero, yo quiero trabajar y quiero seguir trabajando donde yo decida porque de eso se trata la libertad del hombre y de la mujer. No quiero perder a mi hija por tener que trabajar".