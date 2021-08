Día mundial del videojuego: todo lo que debes saber y cuáles son los más vendidos

Los videojuegos llevan entre nosotros más de setenta años, consagrándose como uno de los sectores con una evolución más rápida. Poco tienen que ver los primeros juegos como Spacewar!, que dio pie a Computer Space (la primera máquina que te permitía jugar tras pagar una moneda) o, posteriormente, a los inicios de los videojuegos tipo arcade como Space Invaders (1978) con los videojuegos que conocemos a día de hoy, donde jugamos en línea alrededor del mundo entero o utilizamos realidad virtual para sumergirnos en todo tipo de experiencias. El éxito de los videojuegos es indiscutible.

¿Cuándo y por qué se celebra el Día Mundial del Videojuego?

También conocido como el Día del Gamer, es el 29 de agosto la fecha escogida para rendir homenaje a esta forma de ocio que cada vez suma más adeptos alrededor del planeta. Una celebración que se llevó a cabo por primera vez en el año 2008 después de que las principales revistas especializadas fijasen este día en el calendario.

Videojuegos / Getty Images / Photo by Frederic J. BROWN / AFP

¿Cuánta gente juega a videojuegos?

En nuestro país lo datos son cuanto menos impactantes y los videojuegos cuentan cada vez con más aficionados aunque, es cierto que la pandemia y el confinamiento ha sido un gran impulsor para la industria. De hecho, desde que estalló la crisis del coronavirus la venta de videojuegos se ha disparado en un 32%.

Según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), actualmente en nuestro país hay 16 millones de personas que juegan habitualmente a videojuegos, de las cuales el 54,1% son hombres y 45,9% mujeres, demostrando que el mercado está prácticamente igualado. Por si esto fuera poco, también ha revelado que la industria del videojuego genera empleo directo de calidad para más de 9.000 personas en España.

Algunos de los videojuegos más vendidos de la historia

Para hacer este repaso tenemos que remontarnos a la década de los ochenta, donde inicialmente Space Invaders fue el líder hasta que la primera versión de Pac Man le superó. Fue la época en la que nacieron Mario Bros o Donkey Kong, que también causaron furor en ventas. Aunque, si hubo un juego que copó la lista durante estos años, sin duda, fue Tetris, principalmente para consolas como Game Boy. Un juego que ha sabido mantenerse como uno de los imprescindibles durante años pese a su sencillez.

Mario Bros / Unsplash / Cláudio Luiz Castro

Con el inicio de la década de los noventa, nuevas versiones de Mario Bros como Super Mario Land o Super Mario World comenzaron a tomar protagonismo, conviviendo en los ránkings con otros personajes que a día de hoy siguen siendo imprescindibles, así como despertando nostalgia entre los millennial: hablamos de algunos como Sonic. Una época en la que destacaron títulos como Street Fighter, Frogger o Duck Hunt. Fue en los últimos años de esta década cuando otro título irrumpió creando todo un fenómeno: Pokémon. Éxito que se mantendría en auge durante los primeros años de los 2000 y manteniendo muchos de sus nuevos títulos en el TOP a día de hoy.

Ya bien entrado el nuevo milenio y con nuevas consolas que nada tenían que ver con las anteriores, como la Wii, despuntaron títulos como Wii Sports y, posteriormente, Wii Fit, junto a otros como el inolvidable Los Sims, o GTA y GTA San Andreas. A partir de 2010 aparecen en la escena de los más vendidos títulos que seguramente te resulten de lo más familiares, como Call of Duty: Black Ops, Minecraft, The Elder Scrolls V: Skyrim o Diablo III. Todos ellos conviviendo con otros muchos juegos que han sabido renovarse y adaptarse, tanto a las nuevas generaciones, como a las consolas. Como es el caso de Mario Bros, que ha hecho de su personaje todo un camaleón desde la Nintendo 64 hasta la Nintendo Switch pasando por la Wii, con todo tipo de aventuras, incluyendo las de carreras en Mario Kart.

Esto no quiere decir que únicamente sean estos los videojuegos más famosos, ni mucho menos. Pero sí han sido títulos que han despuntado en cada una de sus décadas, respectivamente, convirtiéndose en los más buscados, deseados y vendidos del momento. Sin embargo, no podemos olvidarnos de algunos de los videojuegos más populares (insistimos, la lista podría ser eterna). Por ejemplo, dentro del mundo de las plataformas encontramos algunos como Prince of Persia, Rayman, Final Fantasy, Ratchet & Clank; en acción y aventuras no podemos olvidarnos de Tomb Raider, Metal Gear, Assassin's Creed, The Last of Us, The Legend of Zelda, Bayonetta, Halo, Silent Hill, League of Legends o Resident Evil; mientras que, entre los de lucha hay títulos que no se pueden pasar por alto como Mortal Combat o Tekken.

Los videojuegos hoy: la revolución de Fortnite y el furor de los e-Sports

Para hablar de videojuegos hoy hay que deshacerse de la idea obsoleta de que es simplemente sentarse ante una pantalla a “matar marcianitos” porque, aunque sigue siendo indiscutiblemente una forma de ocio la industria ha ido mucho más allá, consagrándose como una forma más de entretenimiento. Tanto es así, que Netflix está empezando a probar la inclusión de videojuegos en países como Polonia con algunos de sus títulos como Stranger Things.

Un claro ejemplo del cambio de paradigma es el caso de Fortnite, que pasó de ser una plataforma con opción gratuita (Battle Royale) y opción de pago (Save the world) cuando nació allá por el 2017 a ser un fenómeno social mundial. De hecho, un año después de su nacimiento ya contaba con 200 millones de jugadores en su modo batalla. Desde entonces, Fortnite se ha convertido en el escaparate perfecto para todo tipo de marcas, sobre todo para aquellos que tienen su foco en la Generación Z. Pero no solo para marcas, sino también para artistas dentro de los eventos que organiza el propio videojuego, como el concierto de Travis Scott, al que le siguieron J Balvin o BTS y, más recientemente, Ariana Grande.

Hasta tal punto han viajado hacia delante los videojuegos que no podemos pasar por alto el auge de los eSport, las ligas de los llamados deportes electrónicos que ya cuentan con competiciones oficiales y que han visto en Twitch su plataforma de exposición perfecta. Tal es su éxito que ya hay estudios que afirman que podrían llegar a superar en espectadores e ingresos a competiciones de magnitudes como la Super Bowl o la Champions League en menos de diez años.

Videojuegos más vendidos en julio 2021 en España

Estos son los juegos más vendidos de julio 2021 en tiendas físicas de España en todas las plataformas, lista en la que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Nintendo Switch se coloca como líder, según la AEVI:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo Switch) FIFA 21 (PS4) F1 2021 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) NBA 2K21 (PS4) Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Los 20 videojuegos físicos y digitales más vendidos de EMEAA en la primera mitad de 2021