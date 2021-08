Participa en el concurso de ‘After. Almas perdidas’ y consigue un pack con merchandising y entradas

Si eres afteriano o afteriana estás de suerte: After. Almas perdidas está a punto de llegar a los cines y en LOS40 os hemos preparado un concurso para que podáis haceros con entradas dobles para ver la película y, además, os podáis llevar de paso un pack con merchandising exclusivo de la película que incluye, entre otras cosas, los dvds de After. Aquí empieza todo y After. En mil pedazos, un cargador inalámbrico, una libreta personalizada, una botella, una gorra, un tarjetero, una bolsa y muchas sorpresas más.

Si disfrutas como nadie de las adaptaciones de las novelas de Anna Todd, amas a Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford tanto como nosotros y suspiras con la química que desprenden delante y detrás de las cámaras, no puedes dejar escapar esta oportunidad.

Las bases del concurso son sencillas. Tan solo tienes que responder en nuestro post de Instagram a la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que eres el/la mejor Afterian@ del mundo y te mereces un Pack de Merchandising y una entrada doble para ver #AfterAlmasPerdidas? Cita con “@” a otra persona tan fan como tú y danos tus razones por las que deberías ganar (consulta las bases legales aquí)

After. Almas perdidas es la tercera entrega de la saga de películas que adaptan las novelas de Anna Todd. Este nuevo título sigue la trama donde la dejó After. En mil pedazos y presenta a un nuevo reparto y equipo creativo. Hero y Josephine siguen en sus papeles, pero el resto de secundarios cambia por razones contracturales. ¡Así que no os asustéis si veis a Landon completamente distinto! Chance Pardomo ha sustituido al actor Shane Paul McGhie. Lo mismo ocurre con otros personajes secundarios (os lo contamos todo aquí).

La sinopsis oficial de la película cuenta que en After. Almas perdidas Tessa (Josephine Langford) comenará un nuevo y emocionante capítulo de su vida. Pero, mientras se prepara para mudarse a Seattle por el trabajo de sus sueños, los celos de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y su comportamiento impredecible amenazan con terminar su intensa relación. Su situación se complica cuando aparece el padre de Tessa y salen a la luz impactantes secretos sobre la familia de Hardin. Llegados a ese punto, ambos deben decidir si vale la pena luchar por su amor o si es hora de ir por caminos separados.

Tráiler en exclusiva de 'After. Almas perdidas', la tercera entrega de la saga

After. Almas perdidas se estrenará en cines el próximo 3 de septiembre, coincidiendo con otro de los grandes estrenos del verano: Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (lee aquí nuestra crítica), en lo que promete ser uno de los fines de semana de lanzamientos más intensos de la temporada. Porque recordemos que After. En mil pedazos, la secuela de After. Aquí empieza todo, recaudó la friolera de 3 millones y medio de euros, llegando a superar a Tenet durante varios fines de semana. Todo un éxito que certifica que la saga adolescente más famosa del cine reciente está más viva que nunca.