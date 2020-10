‘After’: Las dos próximas entregas vienen con cambios y estas 5 nuevas caras

After, en mil pedazos, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de la saga de Anna Todd sufrió muchos obstáculos debido a la pandemia. Se fue estrenando en diferentes fechas en distintos países e, incluso, en algunos, se emitió directamente en alguna plataforma de stream. Aun así, los datos acompañaron a la saga que llegó a liderar más de una taquilla, incluida la española.

Ya están confirmadas las dos siguientes partes, aunque, el equipo ya ha anunciado que habrá cambios. Para empezar, la intención es grabar las dos películas que faltan de manera continuada, no habrá parón. Y el rodaje cambia de escenario. El equipo se traslada a Europa del este porque, los rodajes ahí, resultan más económicos.

Y ahí no paran las novedades. Todos estos cambios han hecho que algunos de los actores de las primeras películas no pudieran comprometerse con este nuevo plan de grabación. La productora decidió cambiar a los actores en lugar de intentar cuadrar agendas. Así que, ya está confirmado que encontraremos hasta cinco nuevas caras en el desenlace de la historia de Tessa y Hardin, Almas perdidas y Amor infinito.

Chance Perdomo

Uno de los cambios que más han sorprendido es el del actor que ha dado vida a Landon, el gran amigo de Tessa y hermano de Hardin. Hasta ahora, tenía la cara de Shane Paul McGhie, pero él mismo confirmó que no continuaría.

“Me pesa en el corazón anunciar que no estaré filmando en Bulgaria. No hemos llegado a un acuerdo y he tenido que tomar una decisión muy dura. Tengo que pensar en mí, de igual manera que Landon lo hubiera hecho. Estoy muy agradecido por la gran acogida que me disteis en la familia de After y por haberme apoyado durante todo este increíble momento”, expresaba en redes.

Y pedía que los seguidores de la saga recibieran con los brazos abiertos a su sustituto, Chance Perdomo al que muchos ya conocen por Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Una vez cancelada su serie, parece que tenía tiempo para embarcarse en este nuevo proyecto.

Stephen Moyer

Hasta ahora, el actor encargado de dar vida a Cristian Vance, el padre de Hardin, era Charlie Weber. Pero es otra de las bajas de la saga. En su caso, será sustituido por Stephen Moyer, la pareja de la actriz Anna Paquin. Muchos pensarán en True Blood cuando le vean porque dio vida a Bill Compton.

Mira Sorvino

Seguimos con los padres de los protagonistas, en esta ocasión, con la madre de Tessa. Hasta ahora le había dado vida Selma Blair, pero es otra de las que han desaparecido del reparto. Toma el testigo Mira Sorvino que, desde luego, tiene experiencia en esto de la maternidad. En la vida real es madre de cinco hijos que están muy presentes en sus redes.

Arielle Kebbel

Otra actriz que no veremos en las dos partes que quedan de la saga es Candice King que daba vida a Kimberly, la prometida del padre de Hardin con la que se lleva muy bien Tessa. En su caso no ha sido un problema de agenda sino un embarazo que ha complicado su participación en los rodajes. Será Arielle Kebbel quien se haga con su personaje.

Carter Jenkins

Terminamos con otro de los nuevos rostros que veremos en las películas que ya se están grabando de la saga. En esta ocasión no se trata de una sustitución sino de una nueva incorporación. Tessa tendrá un nuevo enamorado, Robert, al que dará vida Carter Jenkins al que hemos visto en episódicos de muchas series norteamericanas.

Los que no cambian son Tessa y Hardin que volverán a tener el rostro de Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin.