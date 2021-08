Kiko Rivera le da un zasca a su ex, Jessica Bueno, tras publicar una foto del primer concierto de su hijo

Hubo un tiempo en el que Jessica Bueno fue pareja de Kiko Rivera y fruto de esa relación nación su hijo Francisco. Pero la relación no duró y la pareja acabó rompiéndose. Cada uno de ellos ha rehecho su vida. Kiko Rivera acabó casándose con Irene Rosales y Jessica Bueno formando una nueva familia con el futbolista Jota Peleteiro.

Ella ha disfrutado este fin de semana de un concierto con su chico y sus dos hijos mayores. Han acudido juntos a ver a Morat que anda por España de gira. Y parece que les ha gustado la experiencia. Tanto que no ha dudado en compartir una fotografía y un comentario para recalcarlo.

“Ayer disfruté muchísimo con mis hijos mayores y mi marido en el concierto de Morat. Su primer concierto y por lo felices que se les veía creo que repetiremos experiencia pronto 😍 #primerasveces #adondevamos #morat #familytime #familyfirst #familygoals #concert #conciertazo”, escribía Jessica.

Unas palabras, aparentemente inocentes e inofensivas, que no se ha tomado muy bien su ex. Kiko Rivera no ha tardado en matizar las palabras de Jessica en sus propias historias.

Zasca público

“Su primer concierto fue con su padre. Cosa que no se me olvidará nunca porque fue especial para mí”, compartía, dejando claro que Morat no había sido el primer concierto de su hijo y desmintiendo las palabras de su ex.

Consciente de que sus palabras iban a ser comentadas y, posiblemente, no iban a sentar bien a todo el mundo, ha querido añadir un comentario. “No rayarse, no es a malas, pero las cosas como son. Además, fue uno de los días más bonitos de mi vida. No me lo quiten”, explicaba.

No ha confirmado si ese primer concierto de su hijo fue alguno de su padre o si fueron juntos a ver a algún otro artista que no ha desvelado. Pero lo que ha quedado claro, según Rivera, es que esa primera vez de su hijo fue con él.

De momento, la que no ha contestado a este zasca es Jessica Bueno que, seguramente, se refería al primer concierto de su hijo con ella. Pero hay cosas que hieren sensibilidades y está claro lo que ha hecho saltar a Kiko.

La relación de los dos ex es una montaña rusa que pasa a veces por momentos de más acercamiento y otros de guerra pública.