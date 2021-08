Alejandra Rubio pide en ‘Viva la vida’ que no muestren la imagen de su nuevo novio

Alejandra Rubio confirmaba el pasado 14 de agosto, en Viva la vida, que la segunda oportunidad que se habían dado ella y su chico, Álvaro Lobo, no había surtido el efecto que buscaban y habían terminado por romper. Él ya estaba sacando las cosas de la casa que estaban compartiendo mientras ella disfrutaba de un tiempo de descanso en Málaga.

Pero este fin de semana, el programa desvelaba que la hija de Terelu Campos ya volvía a tener el corazón ocupado. El programa preparó un corpóreo de este nuevo chico que, en un principio, mostró tapado con una tela negra. Alejandra no quería que se descubriera su identidad y pedía que, por favor, no se mostrara.

Un análisis de investigación del programa nos desveló que se trata de un joven al que ella no deja de llenar de corazoncitos en sus redes sociales. Tiene 22 años, es muy deportista y, también un apasionado de los viajes.

De momento hasta ahí quisieron leer. Pero aseguraron que Terelu Campos, madre de la aludida y presente en el programa, tenía más información.

Conociendo a la suegra

“Uno, yo sabía de la ruptura de Álvaro que no es una ruptura de hace diez días ni quince días. Es que estamos hablando de unos meses ya desde que toman la decisión de coger caminos por separado y hacer vidas por separado. Eso no quita que, cuando tú has convivido con una persona, se tenga que ir al día siguiente de casa puesto que no tienes una mala relación. Por supuesto Álvaro ya no está en casa”, empezaba explicando la madre de Alejandra.

“A mí, estando en Málaga me dijo ‘quiero presentarte a una persona’. Añadió, ‘sé simpática’. Y yo le dije, ‘hombre Alejandra, cómo que ser simpática, ni que yo fuera una estúpida’. Y me lo presentó y exactamente yo creo que fueron diez segundos, no fueron más”, añadió Terelu.

Toñi Moreno le preguntó a Alejandra si podía descubrir el corpóreo para conocer a su nuevo chico. "No os dejo que lo enseñéis, me parece una falta de respeto y ahí sí que me pongo seria, y la gracia no. Él no tiene por qué verse en la televisión si no quiere estar relacionado con esto", decía la colaboradora.

Y finalmente, no lo han enseñado y nos hemos quedado con la duda de saber quién es esa nueva ilusión, aunque está claro que, tratándose de Alejandra Rubio, no tardaremos en saberlo. De momento no han querido desvelar su nombre para que el chico no salga huyendo, algo que Terelu confesaba que le había ocurrido en más de una ocasión.

Ahora queda dejar pasar el tiempo para ver si esta nueva relación es un romance de verano o tiene más estabilidad.