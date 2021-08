Tamara Falcó tarda una semana en despedirse públicamente de su abuela y emociona a muchos con sus palabras

La semana pasada Beatriz Arrastia, la madre de Isabel Preysler fallecía a sus 98 años. Una triste noticia para la familia que ha tenido que despedirse de una pieza clave para ellos. Fue la que le inculcó una férrea fe en la religión a su nieta, Tamara Falcó.

Ha tardado una semana en despedirse públicamente de su abuela y lo ha hecho con un cariño y unas palabras que evidencian el mal momento que está pasando por esta triste noticia que ha compartido junto a una foto inédita de su infancia en la que podemos verla en sus brazos.

“Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño”, empezaba diciendo sobre la mujer que siempre estuvo a su lado.

Un pilar importante

Ahora le va a costar asimilar que ese pilar que tanto la reconfortaba ya no va a estar ahí cuando la necesite. Echará de menos momentos únicos que compartían abuela y nieta. “Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible”, aseguraba.

Tamara llegó a plantearse convertirse en monja y parte de esa decisión estaba influenciada por su abuela que era una creyente convencida. “Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va cuidar desde el cielo. A mí y a todos. Aun así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así. Love you always Bebita mía 🌟🕊”, terminaba escribiendo.

Un mal momento en el que cuenta con el apoyo de su pareja, Íñigo Onieva que no ha dudado en mandarle una buena colección de corazones para demostrar que está a su lado en este duro trance. Aunque no ha sido el único que le ha mandado ánimos.