Lorena Edo (‘Gran Hermano 14’) presumió de haber perdido 60 kilos y ahora tiene que reconocer que ha engordado

Lorena Edo es una de esas personas que muchos conocieron gracias a un reality, en su caso Gran Hermano. Estuvo en la decimocuarta edición y desde entonces ha sufrido muchos cambios en su vida que, en muchas ocasiones, han tenido que ver con la bajada y aumento de peso.

Había logrado perder 60 kilos y presumía de ellos en redes sociales. Pero parece que no le ha durado mucho y ha vuelto a recuperar parte de ese peso. Pero lejos de venirse abajo, se ha lanzado a la defensa del body positive.

“Hola, me llamo Lorena Edo, algun@s me conoceréis por mi paso por Gh14 y mi aplaudida pérdida de peso de 60 kg. Bien, he engordado, y no me voy a justificar, podría contaros mis procesos, mi vida estos dos últimos años, pero es algo que decidí guardar para mí hace ya algún tiempo, en cualquier caso, la que he engordado he sido yo, entre otro motivos porque cuando tengo ansiedad o algo se sale de mi control me refugio en la comida, y la responsabilidad es mía, no creo en el efecto rebote, la que engorda soy yo porque como mal, en exceso o me atraco, y es lo que hay y no pienso sacar el látigo para machacarme”, escribía en redes donde ha querido reflexionar sobre esta circunstancia de su vida.

Cero complejos

No parece muy afectada por esta ganancia de peso. “Quiero decir; Si antes me importaba un pepino ahora me importa tres. No necesito que nadie me diga que he engordado porque tengo un espejo maravilloso en el que me miro todos los días y unos pantalones que me aprietan el botón”, reconocía sobre los comentarios que recibe a diario.

Reconoce que no está en su estado ideal, pero que tampoco se deja apesadumbrar por ello. “¿Que si quiero adelgazar? Sí. ¿Que por qué? Porque sé que mi salud física y mental mejorarán y porque tengo un compromiso adquirido conmigo misma por un peso saludable”, admitía.

Y como muchas otras antes que ella, ha hecho alusión al daño que hacen la demostración de una perfección irreal que hay en redes sociales. “No creo en esas vidas que simulan ‘perfección’, es mentira, las redes sociales solo muestra una cara y me atrevería a decir que mucho es mentira, creo que dañan a las personas vulnerables o que están en proceso de definir su personalidad. Para mí la perfección es estar de vacaciones como estoy, rodeada de mi familia y amig@s y haciendo lo que quiero y me hace feliz, entre otras cosas, comer”, explicaba.

Cuidarse a uno mismo

Este mensaje de no machacarse a uno mismo, lo ha transmitido en más de una ocasión. “Las personas que comemos de manera emocional, sabemos lo complicado que es. Recibo muchísimos mensajes de personas con este mismo problema y yo simplemente quiero deciros que no os fustiguéis, que no saquéis el látigo ni os machaquéis. Vamos a ser honest@s, tendremos temporadas mejores, temporadas peores, pero tenemos que aprender a vivir con esto”, reconocía hace unas semanas.

Reconoce que su prioridad hoy en día es cuidar su salud física y mental a partes iguales y asegura que la mejor solución es acudir a psicólogos/psiquiatras si son necesarios. “Sé amable contigo, mímate y habla de ti mism@s con amor”, aconsejaba.