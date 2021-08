Víctor Palmero (‘La que se avecina’) reivindica la educación emocional en un mundo de redes sociales y Arévalo

Nagore Robles ha vuelto a ponerse al frente de Sobreviré, el programa que comenzó como after de Supervivientes y que, visto la buena acogida, ha decidido seguir esta temporada. Influencers y gente conocida analizan las cosas que pasan en el mundo desde un punto de vista fresco, a veces gamberro y muy contemporáneo.

Este lunes se estrenaba de nuevo y contaban con un invitado de lujo: Víctor Palmero. El actor al que muchos han seguido en La que se avecina, daba su opinión sobre la polémica que surgió el pasado fin de semana con las declaraciones de Arévalo en las que aseguraba que “un hombre de verdad es un hombre que no es gay”. Palabras que hicieron vomitar a gente como Dani Martín.

“Creo que es gente que ya está muy desarrolladita. Entiendo que no se debe dar voz a estas cosas, pero sí que viéndolo nos damos cuenta de dónde venimos y quizás entendemos cosas que están pasando todavía a día de hoy. Y es genial que lo que ha pasado, que ha sido tan desagradable por los comentarios que él ha hecho, esté generando ahora mismo este debate. Eso en sí, ya es interesante y nos hace evolucionar. Esto existe”, aseguraba Palmero sobre lo sucedido.

La falsedad de las redes sociales

“Yo a veces me planteo a mí mismo si he pasado más tiempo desarrollando el cómo es un personaje, que en mi caso me fascinaba la interpretación desde los 12 años… He pasado más tiempo preocupándome de hacer personajes, de aprender textos, de saber qué decir desde un punto de vista que ya está escrito, que quizá en educarme a mí mismo. Hoy en día sigo buscando quién soy yo del todo”, aseguraba el actor preocupado por su propia identidad.

Pero lo que le sucede a él es algo muy característico de los actores y también de mucha otra gente que no se dedica a la interpretación. “Creo que nos pasa a muchos y más en un mundo en el que vivimos rodeados de redes sociales donde sonreímos, bailamos y apagamos la cámara y a lo mejor tenemos un día de mierda”, aseguraba sobre las caretas que nos ponemos todos para inventar vidas que no son la real.

“Creo que debería haber educación emocional en los colegios porque es muy interesante que sepamos lo que es el teorema de Pitágoras, que luego probablemente no usemos, con todo mi respeto, pero es más interesante plantarte delante de una persona que es totalmente diferente a ti y no saber cómo actuar porque no te han enseñado a hacerlo”, aseguraba como crítica al enfoque de la educación hoy en día.

Palmero está sensible con estos temas ahora que está interpretando Johnny Chico, un monólogo que trata el conflicto de la identidad personal y sexual que vive un joven marginal y que está ambientada en los años 90.