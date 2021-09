Amor Romeira desvela la razón por la que Dulceida y Alba han roto: una supuesta infidelidad

La relación de Dulceida y Alba está pasando por su peor momento. A principios del pasado mes de julio decidieron darse un tiempo, yéndose por caminos distintos en sus vacaciones de verano hasta estar preparadas para arreglarlo. No llegaron a especificar el porqué, haciendo crecer los rumores de que podría tratarse de algún motivo grave para llegar a ese extremo. Ahora, se ha desvelado el que podría ser el motivo real de esa ruptura 'temporal'.

No son tiempos fáciles para la influencer, pues ha llegado a quitarse Instagram en pos de "encontrar en camino" y poder superar las dificultades que le está presentando este año. La ruptura -de momento supuesta- con Alba habría sido la gota que ha colmado el vaso, y ahora que Amor Romeira ha dado la posible razón de la separación se entiende todo.

La exconcursante de Gran Hermano se encontraba en el piso de Solos on the beach junto a Carolina Sobe y recibiendo la visita de Iban García, cuando el tema ha salido de manera natural en la conversación. Aunque en un principio parecía que iba a ser el youtuber quien fuese a soltar su versión, Amor Romeira se adelantaba: "No lo he contrastado, pero se dice que ha habido una deslealtad por parte de Dulceida".

Sale a la luz la posible razón por la que Dulceida y Alba han roto: una supuesta infidelidad

Iban, que desde que empezó el tema de conversación estaba de lo más interesado en seguir el hilo, preguntaba perplejo si la influencer le había puesto los cuernos a Alba Paul. Romeira, por su parte, aliviaba la tensión del momento aclarando que no llegaron a ser cuernos… Aunque sí un tonteo de Dulceida con otro hombre.

Solo el grito de incredulidad de Carolina Sobe rompió el silencio después del bombazo, puesto que Iban no pudo articular demasiadas palabras después de escucharlo. Eso sí, admitió estar muy sorprendido de que un matrimonio de varios años se hubiese acabado por un simple tonteo. Amor, volviendo a las andadas, admitía ver más difícil la vuelta de la pareja y confesaba que sería Alba Paul la que no querría volver con Dulceida después del incidente.

Noel Bayarri también lo ve difícil

Por si las palabras de Amor fueran poco, otro amigo de la pareja también se ha pronunciado al respecto. No ha hablado de razones ni de supuestas traiciones, aunque sí ha dado su parecer sobre la ruptura de ambas. Noel Bayarri, que guarda gran relación con las dos, se ha pronunciado en MTMAD:

Aunque parece cercano a ellas, reconoce haberse sorprendido en el momento que se enteró de la noticia. Y aunque no sabe cómo acabará, sí que admite que "pinta un poco feo" por el hecho de que ambas han preferido contarlo públicamente en vez de solucionarlo de manera rápida y privada. Por ello, cree que la cosa debe estar "bastante clara", aunque guarda precaución para no hablar de más.