ABBA se estrenan en TikTok con una versión de ‘Dancing Queen’ al piano

Renovarse o morir. Han pasado ya 49 años desde que el grupo sueco ABBA se creó y empezó una carrera meteórica que los llevó a ser la banda más importante de su país. Ahora, han anunciado su regreso a la música y, para ello, tienen que adaptarse a los tiempos. Para ello, han decidido crear un perfil en la red social de moda, la que no dejan de usar los jóvenes hoy en día (y no tan jóvenes).

ABBA ya eran conocidos en TikTok hace algún tiempo, gracias al llamado #DancingQueenChallenge. Este reto consistía en interpretar la famosa estrofa del tema clásico de la banda sin tomar aire. Ahora, se han estrenado en esta red social interpretando su conocidísima Dancing Queen. Lo han hecho únicamente con dos manos al piano, una forma de tocarla que desconocíamos hasta el momento del famoso tema que fue publicado en 1976.

Parece que la banda compuesta por Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid quieren llegar al mayor número de gente posible, y han conseguido ya más de 370.000 seguidores en esta red social. Pero no solo comparten contenidos inéditos, sino que buscan informar acerca de la nueva música que están preparando y que llegará en breve. Según la revista Billboard, durante mucho tiempo la banda ha sido la más buscada en TikTok sin contar con un perfil oficial, por lo que su presencia hará las delicias de muchos de sus fans.

Un segundo vídeo publicado en TikTok ayuda a calentar la noticia que conocimos hace unos días sobre el futuro de la agrupación musical. Se confirma el lanzamiento de nueva música de los suecos. Las nuevas canciones de este proyecto, llamado Voyage, llegarán el 2 de septiembre, y a falta de más información, lo único que publican es la frase "Gracias por esperar, el viaje está a punto de comenzar".

Después de décadas de espera, lo que sabemos es que volverán a unirse para lanzar cinco canciones nuevas, que llevan retrasándose meses por diversas razones. Parece, además, que podremos escucharlas en directo, eso sí, a través de una gira de hologramas al más puro estilo de Whitney Houston.

En julio de 2020, Björn Ulvaeus aseguró en una entrevista con el periodista Geoff Lloyd que habían grabado cinco canciones nuevas. "Deberían haber salido a finales del año pasado. [...] Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021", confirmó Geoff Lloyd.