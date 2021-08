Lil Nas X desvela la portada de su álbum ‘MONTERO’: una fantasía literal

Lil Nas X se ha convertido en uno de los artistas del momento. El rapero estadounidense no ha dejado de sorprendernos desde que lanzó MONTERO (Call Me By Your Name). Lo hacía tres años después de petarlo con Old Town Road y demostrando que no su destino no era tener solo un éxito. Ni mucho menos.

El estadounidense de 22 años se ha convertido en una gran estrella que sabe cómo dejarnos con la boca abierta. Lo ha demostrado con sus increíbles videoclips. Tanto MONTERO como Industry Baby han dejado claro que, a la hora de dar show, pocos se igualan a él.

Ahora, por fin, el cantante está a punto de lanzar su primer álbum. Se llamará Montero y saldrá el próximo viernes 17 de septiembre. Para alegría de sus fans, el cantante ya ha desvelado la portada. Y es una auténtica fantasía. Literalmente.

Se trata de una ilustración en la que aparece Lil Nas X desnudo, flotando en mitad de un paisaje onírico donde los templos griegos conviven con las enredaderas y las aguas cristalinas. Al fondo, un precioso arcoíris que pone la guinda.

Se trata de un increíble diseño de la artista Charlotte Rutherford, quien ha trabajado con el estadounidense en todo el imaginario visual del disco. De hecho, hace tan solo unos días, Charlotte compartió una animación en la que Lil Nas X aparecía en un capullo como si fuese una crisálida a punto de convertirse en una mariposa.

Halagos hacia el diseño

Desde que el joven ha compartido la portada en sus redes sociales, no han dejado de llover los halagos. ¡Y no nos extraña! Es que es una auténtica maravilla.

“Icono”, “Preciosa”, “Realmente impresionante” o “Cada canción del álbum es tan preciosa como la portada”, son solo algunas de las respuestas que ha generado.

La salida del álbum tendrá lugar solo cinco días después de su actuación en los MTV VMAs 2021, donde cantará encima del escenario del Barclays Center de Nueva York ante millones de espectadores y espectadoras. Y es que los premios tendrán lugar el domingo 12 de septiembre. De este modo, quizá el rapero se anime a sacar algún nuevo single antes de darlo todo en el disco.