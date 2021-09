Alaska revoluciona a las redes tras estrenar una explosiva melena rubia: “Blonde Ambition Kardashian”

Alaska consiguió convertirse en un icono de la ochentera Movida Madrileña gracias a sus peinados imposibles, y parece que cuarenta años después apenas ha cambiado sus característicos estilismos. Aunque siempre está en continua evolución -y con una carrera musical que sigue a la orden del día-, ahora la artista ha puesto patas arriba su cuenta de Instagram gracias a una de sus últimas publicaciones en la que ha 'estrenado' un nuevo look.

Es un selfie aparentemente normal, aunque sus seguidores no han podido evitar sorprenderse al verlo. De hecho, han ido combinando reacciones haciendo que la que primase fuese recibirlo como algo de lo más inesperado. Aunque ya se le haya visto sin su melena morena en varias ocasiones, como en la década de los 2000 o en algunos papeles en televisión como el que interpretó en la serie La Que Se Avecina, lo cierto es que sigue chocando demasiado verla con otro color de cabello diferente al negro.

Es por eso que su última foto de Instagram ha sido todo filón en cuanto a comentarios e interacciones de amigos y de seguidores, que combinaban sorpresa y elogios a partes iguales al verla:

Natural y con un vestido de lo más ochentero, Alaska no ha dudado en posar con su nueva melena para la instantánea. Eso sí, la fotografía no es real, sino que tiene un poco de trampa. Se trata de un filtro de la propia red social, que también le cambia por completo las facciones de la cara. Eso sí, echándole un rato a observar la foto con detalle, su inconfundible aspecto está bajo los efectos.

"Una amiguísima mía me ha introducido en la droga del filtro de Instagram... ¡y no puedo parar!", comenzaba escribiendo en su publicación. Parece que las míticas reuniones de amigos que se podían ver en Alaska y Mario se siguen celebrando, y esta vez con enseñanzas de lo más útiles. Aunque eso no quiere decir que sea una extraña de la app, pues suma más de 2500 publicaciones y alrededor de 723 mil seguidores.

Aun así, acompañaba la fotografía retocada con el filtro de la original, avisando de ello también en el texto de la publicación. Aunque no difieren demasiado, la mexicana decidía ponerle un nombre de lo más curioso a su alter-ego de melena platina: "Blonde Ambition Kardashian".

Amigos como Secun de la Rosa o Brays Efe no dudaron en piropear a la artista, uniéndose así a la legión de seguidores que se han lanzado a elogiar el supuesto nuevo look de la intérprete de Absolutamente. En cambio, otras amigas de la artista enfrentaban opiniones; con Bibiana Fernández a favor de un posible look rubio y Lorena Castell como defensora del moreno.

Sea como sea, parece que la cantante podrá darle un respiro a su melena probando la cantidad de filtros que ofrece Instagram. Ahora solo queda preguntar si seguirá con el filtro de Pixar que ofrece Snapchat, o se mantendrá fiel a la única red social que tiene en activo.