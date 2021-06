Alaska, sobre los negacionistas de la pandemia en ‘El Hormiguero’: “Esto no es juicio popular”

En la pandemia ha habido toda clase de polémicas, y Alaska entró de lleno en una de ellas. Con artistas como Miguel Bosé o Victoria Abril apoyando a través de declaraciones el movimiento negacionista del virus, la artista siempre ha tenido clara su opinión al respecto.

Al igual que su marido Mario Vaquerizo, que lo dejó muy claro en Anda ya!, la mexicana siempre se ha mojado al respecto. Pero como es lógico, le han llovido las críticas al ser un tema tan controvertido.

Por eso mismo su visita a El Hormiguero ha estado marcada por la pregunta que le han hecho al respecto:

Alaska, sobre la “libertad de expresión” de los negacionistas en ‘El Hormiguero’: “Esto no es juicio popular”

Cuando Pablo Motos le preguntaba, ella empezaba diciendo que era "complicado". La intérprete de Momentismo Absoluto lo ha dejado claro con sus palabras: "Yo no defiendo lo que las personas han dicho, pero defiendo que digan lo que consideren", comentaba en plató.

Así, la también presentadora dejaba claro que lo único que apoyaba era la libertad de expresión, independientemente de la opinión que contenga la misma. "Esto no es un juicio popular, si no estás de acuerdo y además te parece una barbaridad me parece muy bien; pero entonces nadie habría dicho nada", continuaba.

"Si por solo decir "que digan lo que quieran" te conviertes en los programas de televisión en una ventanita con las cuatro caritas como 'los nuevos negacionistas', dices "ya está bien"", ha comentado sobre la que podría ser su experiencia personal. Siguiendo esto, también relata algo que ha dejado en el aire haberle sucedido a ella misma: "Eso hace que vas con la mascarilla por la calle venga alguien y te diga 'traidora'".

Finalmente, acababa por reflexionar sobre estar callada al respecto y pasar a ser un "mueble". Una reflexión con la que Motos daba por zanjado el tema.