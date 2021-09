Rafa Mora acaba arrodillado y con los ojos vidriosos en ‘Sálvame’ tras ser acusado de traidor y desleal

Rafa Mora no está teniendo un buen fin de verano. Su programa, Sálvame, le ha puesto en jaque. En primer lugar, le ha acusado de traidor y ha dado pábulo a Ricardo García, un ex confidente del valenciano que ha desvelado que el colaborador le pasaba información confidencial del programa. El pasado 30 de agosto aseguraba que había recibido una escaleta el pasado 28 de mayo de 2019, algo que el implicado negaba.

“Si yo te he mandado una escaleta de Sálvame, una sola, abandono el programa. Que vengas aquí y traigas la escaleta mandada por Rafael Mora. Si es verdad, este valenciano, este chico de barrio que llegó aquí hace doce años, se pira y vuelve a opositar de policía portuario”, decía Rafa bastante seguro de sí mismo.

Al día siguiente Ricardo mostraba las pruebas que confirmaban que había recibido esa escaleta. Rafa Mora intentaba defenderse y no entendía que sus compañeros no le apoyaran.

Intentos de justificarse

“Cuando llegué aquí y no sabía por dónde me llegaban y buscaba información hasta debajo de las piedras. Cuando empecé, intentaba hablar con paparazzi, con periodistas. Y a veces me llegaba información de gente como Ricardo”, intentaba justificarse.

Al final acababa arrodillado y pidiendo disculpas al programa si él había mandado una escaleta, que sigue sin recordar haberlo hecho y asegura que si lo hizo fue para bien, sin ninguna maldad.

El tema acabó sobrepasándole y sus ojos acabaron vidriosos y al borde del llanto. “Prefiero no hablar, no me merezco esto. Yo todo lo que hago lo hago por y para mejorar, todo por y para el programa. No sé decir que no al trabajo. Me da igual que esté puesta la comida en mi casa y sean las dos de la tarde, me llaman, y cojo mi coche y me hago 500 km y vengo aquí con la mejor sonrisa. Soy el hombre más feliz del mundo y me siento un afortunado por trabajar aquí. Pero que nadie ponga en duda que yo he podido hacer algo con alguna maldad. Soy un tío agradecido y honesto. Que se cuestione que yo haya podido hacer algo por fastidiar, por ser el topo del programa, porque me he saltado las normas o que he hecho algo realmente… Yo lo dije ayer con mucha seguridad porque en mi teléfono no estaba”, explicaba.

Arremetiendo con Anabel

Cuando Carlota Corredera le preguntaba cómo se sentía, no tardada en asegurar que “jodido porque a la mínima siempre hay gente que no valora este trabajo y dice que es una puta mierda y que está mejor en Canarias y se le come el culo para que esté aquí y hay gente que estamos todo el día peleando para seguir aquí y tener una silla y currándonoslo como el que más y a la mínima de cambio… Yo me lo estoy currando como los demás y no me veo arropado por mis compañeros”.

El resto de colaboradores no tardaron en echarle en cara que intentase compararse con Anabel Pantoja y criticarla cuando no estaba presente. Y no admitían que les acusara de que se alegrasen de lo que estaba viviendo.

“Eres el tío que más caña ha dado a todo el mundo, que más se ha reído de todo el mundo, que ha aprovechado los puntos flacos de cada uno de los compañeros. Has hecho sorna de las meteduras de pata de cada uno de los que estamos aquí”, le recordaba Gema López.

Acusado de infiel

Pero ahí no quedan sus tragedias ya que todo esto empezó cuando Ricardo García acudió al programa para acusarle de haber sido infiel a Macarena con una rubia. María, una testigo de este momento acudió al programa para explicar que Rafa había asistido a una fiesta en la que se quedó 45 minutos. Aseguró que entre él y la chica había habido mucho tonteo. Se trata de una chica que había estado varias veces en Sálvame y que la chica de Rafa sabía perfectamente quién era.

Una situación que Rafa niega, aunque asegura que le está pasando factura en su casa porque ya la familia de Macarena le cuelga la etiqueta de ‘desleal’.