Miguel Frigenti hace el test de inteligencia y desvela que tuvo déficit de atención cuando era niño

“Lo he pasado muy mal”. Esas eran las palabras de Miguel Frigenti tras someterse al test de inteligencia en Sálvame. La mayoría de colaboradores del programa ya han pasado por ese trance. En estos días lo han hecho Anabel Pantoja y Gema López. La primera se llevaba una decepción al saber que su cociente de inteligencia era de 92. Gema se quedaba más satisfecha al saber que el suyo era 110.

“Al principio me ha salido fatal”, aseguraba Frigenti cuando Rafa Mora le preguntaba cómo había ido, “fatal porque tenía muchas respuestas en la punta de la lengua, pero a mí cuando me preguntan algo y me lo sé, se me olvida”.

“No importa la cantidad sino el partido que le sacas y yo, con que haya sacado, me he sacado mi carrera universitaria y estoy aquí”, explicaba Frigenti.

Matizaciones del test

“¿Me vais a dejar explicar las peculiaridades que se dan en el caso de Miguel?”, preguntaba la psicóloga antes de desvelar el cociente. Finalmente lo explicaba antes de dar una cifra. “Quiero felicitar a Miguel por una cosa, porque todos sabéis que al principio del test os hago unas preguntas sobre determinados problemas que han podido haber en vuestras vidas. Hay veces que alcanzar unos resultados tiene más dificultades porque tienes determinados problemas y Miguel me ha dado permiso para contarlo”, empezaba diciendo.

“Él tenía déficit de atención, con lo cual, lo que haya alcanzado, lo ha alcanzado con más esfuerzo que otras personas y eso es digno de elogiar”, añadía la especialista. Un ejemplo para todos los niños que pasan por esta circunstancia.

“A veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo y, por ejemplo, en el caso de María (Patiño) tu autoexigencia, tu miedo al fracaso, puede jugar en tu contra. En tu caso (Miguel) tiene más que ver la inseguridad, el dudar de si lo sabes o no. Tienes que adquirir más confianza en ti mismo porque eso también es una cosa que se acaba reflejando en la inteligencia”, explicaba la psicóloga.

Perfiles diferentes con el mismo cociente

También quería hacer otra puntualización sobre los que coinciden en cociente y que pueden “ser perfiles completamente contrarios”. Antes de seguir desvelaba el cociente: 111. “Estoy flipando, estoy super contento”, era la primera reacción de Frigenti.

Ha obtenido un cociente similar al de Carmen Borrego y tan solo un punto más por encima de Gema López. “Sois perfiles completamente contrarios. Él tiene un tipo de inteligencia más adecuada para asignaturas que podemos decir que son de ciencias y, sin embargo, ha hecho periodismo, y donde puntúa más alto es en inteligencia no verbal, y donde ha puntuado más bajo en inteligencia verbal. Tú, por el contrario, tenías el perfil contrario”, le explicaba a Gema.

¿Quién será el próximo?