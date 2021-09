Duran Duran celebran 40 años con un nuevo adelanto de su disco, ‘Anniversary’

No todos los días se cumplen 40 años de trayectoria en el mundo de la música. Hay bandas míticas que resisten al paso del tiempo y siguen de plena actualidad creando nuevas canciones. Duran Duran lo tiene todo preparado para celebrar una efeméride tan importante en su carrera y además lo hacen con el estreno de un nuevo single como adelanto de su próximo disco.

Anniversary es el conveniente nombre elegido para esta nueva canción, con todo el espíritu de Duran Duran. Ya es marca de su sonido esa línea melódica tan próxima al new wave que hizo tan popular a la banda hace décadas. Es el primer tema de Future Past, su esperado nuevo disco, que verá la luz el próximo 22 de octubre y que será el primero en seis años.

"Anniversary es una canción especial para nosotros. Éramos conscientes de nuestro inminente aniversario 40 de hacer música juntos, pero queríamos que el significado de la canción fuera lo más amplio posible", dijo John Taylor en un comunicado. "También fue divertido construir una pista con indicios de éxitos anteriores de Duran. Son como huevos de Pascua, para que los fanáticos los encuentren", agregó el bajista de Duran Duran.

ANNIVERSARY

Sabemos algunos detalles sobre Future Past, un disco que contendrá 12 canciones y para el cual cuentan con la participación de grandes músicos, como Graham Coxon de Blur, que colabora en la coescritura de algunas canciones.

El cantante Simon Le Bon, el teclista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el baterista Roger Taylor siguen al pie del cañón, demostrando que la fórmula con la que llegaron al éxito no solo no está agotada, sino que sabe reinventarse y puede llegar a nuevos públicos. Seguramente podamos verlos muy pronto de gira. Para empezar, ya ocupan un lugar de honor en el cartel del Rock in Río de Lisboa, que se celebrará en junio de 2022.