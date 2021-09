Emma García rompe su discreción y publica una foto con su marido

Emma García es una mujer muy discreta con su vida privada, y mira que es difícil perteneciendo al universo Mediaset. Pero rara vez hemos visto a su marido y pocas veces son las que habla de su relación con él.

Pero este final del verano la ha puesto nostálgica. Este fin de semana volverá a Viva la vida para volver a tomar el testigo de Toñi Moreno que se despedía de una manera muy emotiva de su último programa de la temporada el pasado domingo.

Antes de retomar su rutina de trabajo, Emma aprovecha estos últimos días junto a su familia. Además, ha hecho algo poco habitual en ella, por no decir excepcional. Ha publicado una foto junto a su marido, Aitor Serna.

Vale que es una foto en la que se les ve de espalda y no es que nos permita ver muy bien a su pareja, pero es algo dentro de ese hermetismo que suele tener con su vida privada.

Declaración de amor

La pareja lleva dos décadas juntos y son padres de Uxue. Su hija nació en 2006 y tampoco es habitual verla en redes sociales junto a su madre. “La pasión es fundamental. Me río tanto con él”, les decía a sus compañeros del programa sobre su marido y el éxito de su matrimonio.

La fotografía ha llegado acompañada de una bonita declaración de amor: “Una de mis fotos favoritas de este verano. Mar, viento y conversaciones que arreglan el mundo o ‘nuestro mundo’💙.**”.

Aunque lo más interesante, si cabe, han sido los hashtags que ha utilizado en los que se ha dejado llevar y ha confesado lo que realmente significa Aitor para ella. “#MiCompañeroDeVida #SiempreJuntos #MiRefugio #TusBrazos #FueEsYSeráUnPlacerCoincidirContigoEnEstaVida #SeguimosEnLaRed”, añadía a su publicación.

En los comentarios no han faltado multitud de aplausos y corazones por la admiración que muchos sienten por esta pareja que parece haber encontrado el equilibrio en su matrimonio. ¿Será esto el principio de una mayor presencia de su marido en sus redes?

Retomando el trabajo

“Le he dicho a Emma, ‘te dejo el barco y ¡no te lo he hundido!’”, confesaba Toñi Moreno en su despedida del programa. Y es que la audiencia del programa se ha mantenido en verano que, ya se sabe que, televisivamente hablando, es una época más complicada.

También quiso bromear en esa despedida sobre un colaborador: “Es mi último fin de semana. Le he escrito a Emma un mensaje. Le he dicho que de las cosas que mejor me vienen es que Avilés deja de llamarme”. Si en algo coinciden las dos presentadoras es en lo mucho que logra sacarlas de quicio a ambas.