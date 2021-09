Elton John con Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Nas X, Dua Lipa y muchos más. ¿Qué están tramando?

Elton John está creando mucho hype a sus millones de seguidores de todo el mundo. Y es que la leyenda del pop ha llenado su cuenta de Instagram de pistas de lo que será (con toda probabilidad) el anuncio de su próximo disco bajo el título de Years and Years.

Pero el británico no solo tiene en vilo a sus fans, sino que también a los de varias estrellas de géneros bien diversos de la música actual. Son hasta 17 nombres los que ha puesto en sus stories de Instagram que han hecho encender todas las alarmas.

El primero que no sorprende a nadie es el de Dua Lipa, con quien reinventó dos clásicos del pop junto a Pnau, quienes también aparecen entre los citados. A ellos se suman artistas de la talla de Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Nas X, Charlie Puth, Rina Sawayama, Young Thug, Gorillaz, SG Lewis, Brandi Charlie, Jimmie Allen y Surfaces.

Y la cosa no solo se queda en referencias actuales, sino que otros que llevan ya una dilatada trayectoria y han grabado su nombre en la historia de la música forman parte del misterioso anuncio: Eddie Vedder, líder de la mítica banda Pearl Jam; Stevie Nicks, ahora en solitario y antes miembro clave de Fleetwood Mac; Glen Campbell, leyenda del country fallecido en 2017; y el genial Stevie Wonder. A continuación, una de las fotos que conforma un mosaico en la cuenta del pianista, cantante y compositor nacido en Reino Unido:

De esta forma, todo apunta a que Elton John lanzará un álbum repleto de colaboraciones con todos ellos. Cabe recordar que sacó en 2018 un disco llamado Revamp con versiones de algunos de sus temas más populares, entre los que destaca Your Song de Lady Gaga o Candle in the Wind de Ed Sheeran. Esta vez, sería junto a los músicos citados al igual que con Dua.

Este estreno sería la guinda a un año redondo en el que, a sus 74 años, parece estar viviendo una segunda juventud. Su amistad con Dua Lipa y Miley Cyrus o su acercamiento al K-pop de BTS lo están devolviendo a la más rabiosa actualidad, y también a listas tan prestigiosas como Bilboard gracias a Cold Heart.